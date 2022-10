Xplace sucht einen Linux-Spezialisten (m/w/d) für Projekte und Produktentwicklungen. Es folgt die Stellenausschreibung:

Xplace sucht: Linux Spezialist (m/w/d)

Die xplace GmbH ist internationaler Lösungsanbieter und Systemintegrator für die Digitalisierung der Customer Journey am Point of Sale. Das Unternehmen realisiert internationale Gesamtprojekte für Händler und Hersteller aus einer Hand und verfügt über Beratungs- und Umsetzungs-Knowhow entlang der Digital Signage Value Chain. Unterstützt wird das Göttinger Headquarter dabei von internationalen Niederlassungen und Servicepartnern. Xplace betreut mehr als 5.500 Standorte in über 70 Ländern auf allen Kontinenten.

Deine Aufgaben

Du arbeitest an Projekten und Produktentwicklungen mit

Du entwickelst und optimierst unsere Linux Betriebssysteme weiter

Du gestaltest unsere hardwarenahen Softwarelösungen mit

Dir obliegt eine architektonische Mitentscheidung und Verantwortung

Du arbeitest in einem DevOps Modell (technisch und prozessual)

Du unterstützt unseren Third-Level-Support im Support Fall

Dein Profil

Du verfügst über ein Hochschulstudium im naturwissenschaftlichen Bereich, vergleichbare Ausbildung oder mehrjährige Berufserfahrung im technischen Umfeld

Du bringst mehrjährige praktische Erfahrung in der Konfiguration von Linux Systemen mit und hast erste Erfahrungen mit embedded Linux

Begriffe wie Single-board Computer (SBC), make, bash, meson, cmake, auto-tools sowie git sind dir nicht fremd

Erste Erfahrung mit Buildroot, C sowie C++ sind wünschenswert

Du überzeugst durch eine analytische, teamorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise mit hohem Qualitätsanspruch

Du bringst Motivation zur selbstständigen Weiterbildung in projektspezifischen Fachgebieten mit

Unser Angebot

Uns eint der gemeinsame Anspruch qualitativ hochwertige und langfristig wartbare Software zu erstellen, daher bieten wir Dir ein innovatives Arbeitsumfeld und eine Aufgabe mit langfristigen Perspektiven in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis

Du arbeitest in einem modernen, produktorientiertem Organisationsmodell mit flachen Hierarchien

Eine teamorientierte angenehme Arbeitsatmosphäre, in der Du teamübergreifend Unterstützung bei allen Fragen und Schwierigkeiten erhältst, ist für uns selbstverständlich

Flexible Arbeitszeiten und kurze direkte Kommunikationswege

Kaffee- und Wasserflat, sowie ein firmeneigener Fitnessraum und Recreation-Bereiche

Eine betriebliche Altersvorsorge mit attraktiven Arbeitgeberzuschüssen

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und Deinem möglichen Eintrittstermin. Mit diesem Link wirst Du direkt zu unserem Bewerberportal weitergeleitet. Wir freuen uns auf Dich!

Kontakt: Anna Kolibacz