Viewsonic stellt mit dem Premium Elite XG341C-2K einen neuen Curved Gaming-Monitor vor. Das ultrabreite 34-Zoll-Format mit 21:9-Verhältnis, MiniLED-Technologie und die Krümmung von 1.500 R soll immersive Spielabläufe liefern und füllt laut Viewsonic den gesamten Bereich des peripheren Sehens aus. Auf diese Weise sollen einmalige visuelle Erlebnisse entstehen.

Der Monitor unterstützt HDMI 2.1, das eine Videoauflösung von bis zu 10K und eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von 48 Gbit/s liefert. Dadurch werden Tearing und Stottern des Bildschirms verringert. Außerdem kann der Monitor dadurch mit Konsolen der neuen Generation genutzt werden.

Für Gaming-Profis

Für professionelle Gamer und ambitionierte E-Sports-Fans liefert die adaptive Synchronisationstechnologie AMD Freesync Premium Pro die passende Grafikleistung. Selbst bei schnellen Spielen soll der Elite XG341C-2K mit lebendigen Farben, tiefen Kontrasten sowie hohen Detailebenen punkten.

Der Monitor verfügt über eine Helligkeit von 1.400 Nits, eine übertaktbare Bildwiederholfrequenz von 200 Hertz und schafft eine Reaktionszeit von 1 Millisekunde. Somit können Gamer von Bewegungen ohne Verzögerung oder Wackler und Echtzeit-Reflexen selbst bei den höchsten visuellen Einstellungen profitieren.

Elite XG341C-2K ab sofort erhältlich

Für den Sound sind zwei 5-Watt-Lautsprecher integriert.

Der Viewsonic Elite XG341C-2K ist ab sofort im Fachhandel für 2.309 Euro (unverbindliche Brutto-Preisempfehlung) erhältlich.

Weitere Merkmale des Elite XG341C-2K:

• USB-Hub (3x USB 3.2 down / 1x USB 3.2 Up) sowie 2 x HDMI 2.1

• Vesa-Display HDR 1400

• PIP (Picture in Picture) und PBP (Picture by Picture)

• AMD Freesync Premium Pro

• HDMI 2.1 und USB-C mit einer Leistungsabgabe von 90 W