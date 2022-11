Die Centre-France-Gruppe mit Hauptsitz in Clermont-Ferrand hat sich in den vergangenen Jahren von einem reinen Pressekonzern zu einem Medien- und Kommunikationsunternehmen entwickelt. Unter anderem veranstaltet es Events, betreibt einen Verlag, eine Presseagentur sowie eine Werbe- und Mediaabteilung und bietet ganzheitliche Lösungen an.

Eine gute Kommunikation ist für ein derartiges Unternehmen von zentraler Bedeutung. Die 1.800 Mitarbeiter der Organisation arbeiten mit Kollegen und Kontakten aus der ganzen Welt zusammen – und daher sind Videoanrufe ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit.

Alte Technik war nicht beliebt

Allerdings waren die Besprechungsräume von Centre France mit veralteten Konferenzraumsystemen ausgestattet, die den Start von Videoanrufen erschwerten. Bertrand Roussel, Support- und Büromanager bei Centre France, beschreibt: „Unser IT-Team wurde ständig angerufen, um die Konferenzraumsysteme zu reparieren und den Nutzern zu helfen, ihre Videoanrufe zu starten. Nach einer Weile haben die meisten Leute die Räume nicht mehr benutzt, sondern sind dazu übergegangen, ihren eigenen Laptop für Videokonferenzen zu nutzen.“

Daher beschloss Centre France, in allen Screens der Besprechungsräume Launcher zu installieren – eine Oberflächenapp von Displaynote, die einen angepassten Startbildschirm und eine drahtlosen Freigabe ermöglicht, sodass Mitarbeiter unkompliziert einen Raum buchen, hineingehen und ihre Anrufe starten oder ihren Bildschirm freigeben können.

Standardisierung nützt auch IT

Mit einer Kombination aus Microsoft Intune und der Funktion zum Importieren sowie Exportieren von Einstellungen von Launcher wird diese Einrichtung im gesamten Unternehmen bereitgestellt und repliziert, so dass jeder Nutzer in jedem Raum eine konsistente und standardisierte Erfahrung hat.

Die standardisierte Einrichtung ist auch für die IT-Abteilung einfach zu verwalten. Außerdem löscht die konfigurierbare automatische Bereinigungsfunktion die Daten nach jeder Besprechung, so dass die Informationen der Benutzer vertraulich bleiben.

Laut Bertrand Roussel hat seit der Installation die Nutzung der Besprechungsräume drastisch zugenommen: „Unsere Mitarbeiter streiten sich jetzt sogar darum, wer die Räume nutzen darf.“