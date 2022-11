Nach dem Zusammenschluss des Digital Signage-Spezialisten Four Winds Interactive (FWI), der Arbeitsplatzmanagement-Plattform Smartspace und des führenden Anbieters für mobile Mitarbeiterkommunikation Poppulo im Jahr 2021 firmieren die drei Unternehmen ab sofort unter der gemeinsamen Marke Poppulo.

Die neue Organisation wird ihren Kunden eine Plattform mit dem Namen Poppulo Harmony bieten, die das Beste aus der Technologie von FWI, SmartSpace und Poppulo zu einer umfassenden Lösung für Kommunikation und Arbeitsplatzerlebnis kombinieren soll. Dabei stehen Mitarbeiterkommunikation, Kundenkommunikation und Arbeitsplatzerlebnisse im Fokus.

Die mehr als 6.000 Kunden von Poppulo sind laut Aussage des Unternehmens repräsentativ für die erfolgreichsten Unternehmen der Welt, darunter 47 der Fortune 100.

Die fusionierten Unternehmen schafften es bereits im Sommer, als eines der einflussreichsten Unternehmen des nordamerikanischen Digital Signage-Markts im invidis Market Compass gelistet zu werden.

Lösungen für den modernen Arbeitsplatz

In einer kürzlich durchgeführten Poppulo-Umfrage unter amerikanischen und europäischen Unternehmensvorständen und Führungskräften in Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern wurde die Verbindung zwischen Mitarbeitererfahrung und Kundenerfahrung mehrheitlich anerkannt: 58 Prozent der Befragten stimmten zu, dass die Bereitstellung von hervorragenden Mitarbeitererlebnissen sich in hervorragende Kundenerlebnisse überträgt. Zusätzlich zu den Omnichannel-Möglichkeiten für Mitarbeiterkommunikation soll Poppulo Harmony auch ein gezieltes Kundenkommunikationserlebnis ermöglichen.

Aufgrund der hybriden Arbeit benötigen Mitarbeiter einen erhöhten Informationsfluss, mit mehr Bezug auf ihre Rolle und ihren Standort als je zuvor. Der Umfrage von Poppulo zufolge sind 67 Prozent der Führungskräfte der Meinung, dass schlechte interne Kommunikation den Erfolg von Unternehmensinitiativen beeinträchtigt, und 81 Prozent dieser Führungskräfte schätzen, dass dies ihr Geschäft jährlich zwischen 5 und 50 Millionen US-Dollar kostet.

Für die Studie befragte Censuswide im Namen von Poppulo September dieses Jahres 500 Führungskräfte von Unternehmen mit 5.000 oder mehr Mitarbeitern aus einer Reihe von Branchen.