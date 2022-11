Mit den Boutique Sky Screens am Bahrain International Airport bietet JC Decaux Bahrain nun Forced-Perspective-DooH am Flughafen an. Die vier LED-Screens mit einer Gesamtfläche von 300 Quadratmetern bilden eine Säule, je eine lange und eine kurze Seite ergeben zusammen den gewünschten 3D-Effekt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.

Mehr erfahren Video laden Vimeo immer entsperren

JCDecaux_Bahrain_3D_Anamorphic.mp4 from Karen Barboza on Vimeo.

Die Sky Screens stehen im Zentrum des Duty-Free-Bereichs garantiert laut JC Decaux eine 360-Grad-Sichtbarkeit und mindestens 1.440 tägliche Impressionen. Man sieht sie sowohl von der Passkontrolle aus, während des Shoppings und beim Warten an den Gates. Auch ankommende Passagiere können die Bildschirme sehen, wenn sie zum Ausgang gehen.

Für die Boutique Screens am JCDecaux Bahrain mit Digicomm aus Dubai zusammen.