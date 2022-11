Für den Kreisverkehr des Terminal 4 in London Heathrow wirbt Qatar Airways mit einem speziellen Out-of-Home-Display: Es zeigt ein 9 Meter großes Modell einer Boeing 777-9 und beinhaltet einen 12 Meter breiten LED-Screen, der unter anderem für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und für die Services der Fluggesellschaft wirbt.

Auch das offizelle WM-Logo 2022 ist auf dem Display abgebildet, um die offizielle Partnerschaft zwischen der Fifa und Qatar Airways hervorzuheben. Der Werbeplatz wird JC Decaux Airport bereitgestellt.

Der Vorstandsvorsitzende der Qatar Airways Group, Akbar Al Baker, kommentiert: „Wir sind fest entschlossen, den Passagieren in Großbritannien – einem unserer Schlüsselmärkte – zu dienen, und wir sind überzeugt, dass unser neues Branding in Heathrow einige der interessanten Produkte und Dienstleistungen, die wir anbieten, zum Leben erweckt.“

Arianne Riddell, Director of Sales von JC Decaux Airport, erklärt: „Mit dieser aufmerksamkeitsstarken Out-of-Home-Installation am T4-Kreisel wird Qatar Airways die Zufahrt zum Terminal 4 dominieren und mit dieser auffälligen Anzeige in Heathrow das volle Potenzial dieses wichtigen Standorts ausschöpfen. Da die internationale Reisetätigkeit wieder zunimmt, bleibt die Flughafenwerbung ein erstklassiges Umfeld und eine leistungsstarke Kommunikationsmöglichkeit, wie sie Qatar Airways an diesem ikonischen Standort vorführt“.

Qatar Airways fliegt derzeit vier britische Flughäfen an, darunter sechs tägliche Flüge von London Heathrow, zwei tägliche Flüge von London Gatwick, bis zu drei tägliche Flüge von Manchester und eine tägliche Verbindung von Edinburgh. Zusätzlich zu den britischen Frequenzen bietet die Fluggesellschaft 11 wöchentliche Flüge nach Dublin an.