Die Mediaagentur OMD hat eine neue Unit gelauncht: OMD Connect soll Daten- und Toolprozesse vereinfachen und automatisieren. Damit will sich die Agentur noch konsequenter auf die Bedürfnisse von Kunden und Agenturmitarbeitenden ausrichten.

Peter Steffens, als Managing Partner verantwortlich für OMD Connect, hat hierfür ein interdisziplinäres Team aus Entwicklern, Datenspezialisten und Mediaexperten aufgebaut, um Daten und Analysen für alle Stakeholder zugänglich zu machen. Dabei setzt die Unit auf ein breites Spektrum an Tools und Fähigkeiten aus den Bereichen Data Science, Data Engineering und Cloud Computing.

Wie wertet man Marketing-Daten aus?

Im digitalen wie auch im klassischen Marketing werden tagtäglich große Mengen an Datenpunkten generiert. Die Kernherausforderung sei dabei, diese in einer konsistenten Weise zusammenzutragen, zu automatisieren und sauber und verständlich aufzubereiten. Daher sind Data Automation, Machine Learning und Data Visualization Schwerpunktthemen von OMD Connect.

Im Rahmen der digitalen Transformation übernimmt OMD Connect damit eine zentrale Beratungsrolle und Schnittstellenfunktion, mit abteilungs- und gruppenübergreifender Zusammenarbeit. In „Sprint Teams“ soll an intelligenten Datenlösungen gearbeitet werden, die zu einer Effizienzsteigerung und Prozessoptimierung sowohl auf Kundenseite als auch innerhalb des Netzwerks führen. Dazu zählt zum Beispiel die Visualisierung komplexer Kampagnen-Reportings.

Digitale Transformation weiter im Fokus

Damit baut OMD baut den Mitte vergangenen Jahres gegründeten Bereich OMD Business Transformation, zu dem bereits die Themen Strategie, Content Marketing und Insights zählen, weiter aus.

„Unser Ziel ist es, Kunden und Mitarbeitende zu befähigen, immer effizienter mit großen Datenmengen zu arbeiten und sie einfach und effektiv in alle Ebenen des Marketings einzubeziehen. Das beinhaltet die Entwicklung innovativer Datenprodukte, die Integration intelligenter Machine Learning-Ansätze, die Optimierung von Prozessen und vor allem den schnellen Zugriff und das sichere Handling riesiger, komplexer Datensätze“, erklärt Klaus Stinnertz, Managing Director OMD Germany und zuständig für Business Transformation. „Mit OMD Connect und dem Team um Peter Steffens machen wir einen weiteren großen Schritt in der digitalen Transformation. Denn langfristig geht es nicht nur um Daten und Prozesse, sondern darum, das Mindset und die Kultur von Unternehmen immer weiter in Richtung moderner und agiler Arbeitsweisen auszurichten.“

Peter Steffens ergänzt: „Innerhalb unseres Netzwerkes existiert enorm viel Daten Know-how und fachliche Exzellenz, die es gilt, noch stärker zusammenzubringen und für Agentur- und Kundenprozesse nutzbar zu machen. Wir verstehen unser Team als Bindeglied zwischen den Marketing- und Transformationsthemen unserer Kunden, den Medien- und Beratungsteams der Agentur und den Spezialunternehmen im Netzwerk.“