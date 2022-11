Evelyn Dachs steigt beim Screen-Vermarkter Goldbach als Key Account Managerin TV & Digital-out-of-Home ein.

In dieser Funktion betreut die studierte Kommunikationsmanagerin gemeinsam mit ihren Kolleg*innen die TV-Brands Dmax, TLC, Canal plus First, Comedy Central, Nickelodeon sowie Laola 1 und setzt sich für die Vermarktung des Goldbach-DooH-Netzwerks in Österreich ein.

„Ich finde es extrem spannend, im Rahmen des 360-Grad-Screen-Angebots der Goldbach, den Werbekund*innen die beiden Bereiche Digital-out-of-Home und TV näher zu bringen. Vor allem die Innovationskraft, die in der DooH-Vermarktung steckt – und hier speziell die Möglichkeit, fast das gesamte digitale Außenwerbenetzwerk österreichweit programmatisch anzusteuern – sowie die tendenziell jungen Zielgruppen, die wir über das TV-Senderportfolio sehr genau ansprechen können, haben es mir angetan. Ich freue mich darauf, meinen Beitrag zu leisten und gemeinsam mit unseren Kund*innen und ihren Mediaagenturen erfolgreiche Werbekampagnen zu realisieren“, kommentiert Evelyn Dachs.

Die 34-Jährige verfügt über Fortbildungen im Pharma-Marketing und bringt langjährige Erfahrung in der Vermarktung von Print-Medien mit. Zuletzt zeichnete sie als Sales Managerin für die Apotheker Krone, Ärzte Krone und Krone Gesund aus und war zuvor als Junior Key Account Managerin bei der Kleinen Zeitung tätig.

Ralf Schalkhammer, Sales Director TV & Digital out of Home bei Goldbach, erklärt: „Wir bauen derzeit unser Vertriebs-Team im Bereich DooH und TV intensiv aus, um der steigenden Kunden-Nachfrage gerecht zu werden. Evelyn hat uns neben ihrer Vertriebserfahrung und Ausbildung vor allem durch ihr kommunikationsstarkes Auftreten überzeugt. Sie ergänzt das bestehende Team optimal und wird Kund*innen unser vielseitiges Portfolio professionell und gewinnbringend näherbringen.“.