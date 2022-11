PPDS ernennt zwei neue Digital Signage Sales Manager, die den Vertrieb im DACH-Markt unterstützen sollen: Nadia Riahi mit Sitz in Mönchengladbach und Werner Beschenar mit Sitz in München. Beide berichten an Rainer Bloch, Business Director für DACH bei PPDS.

Nach Angaben von PPDS verfügen die beiden Neuzugänge zusammen über 50 Jahre Erfahrung im AV-Vertrieb und in der Systemintegration. Nadia Riahi war zuvor als Key Account Manager bei MVC tätig, Werner Beschenar als Key Account Manager B2B bei BenQ.

Während Nadia Riahi sich vor allem auf die Betreuung von Großkunden sowie den Ausbau von neuen Geschäften in NRW konzentrieren wird, liegt der Fokus von Werner Beschenar auf AV-Projekten in Süddeutschland und Österreich. Daneben sind die beiden für Fachschulungen über PPDS-Displays und -Lösungen zuständig, einschließlich Lösungen von Drittanbietern wie Crestron, Logitech und Intel.

Die Schulungen und Meetings finden Großteils im PPDS-Showroom in der Nähe des Münchner Flughafens statt, aber auch bei Kunden vor Ort sowie auf regionalen und internationalen Messeveranstaltungen.