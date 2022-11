Im Global Best Brand Ranking 2022 von Yougov steht erstmals Samsung auf Platz Eins. Damit zeichnet Yougov den Elektronik-Riesen als beste Marke auf internationalem Parkett aus. Somit haben die Koreaner erstmalig dem US-amerikanischen Technologie-Unternehmen Google den Rang abgelaufen. Google führte zuvor zwei Jahre in Folge das Global Best Brand Ranking von Yougov an. Mit 127 Scorepunkten sichert sich Samsung nun den ersten Platz – im Vorjahr war Samsung noch auf Platz Zwei, 2020 auf Platz 4. Auf Rang 2 folgt Google mit 106 Punkten.

Zwei deutsche Marken in Top 10

Die Plätze 3 und 4 belegen Youtube (85 Punkte) und Netflix (59 Punkte). In 2022 tauschen sie damit die Ränge: 2021 lag Netflix noch vor Youtube.

Auch die E-Commerce-Plattform Shopee und Whatsapp tauschen die Ränge: Shopee klettert von Rang 6 im letzten Jahr auf Rang 5 in diesem (51 Punkte), Whatsapp hingegen fällt von Rang 5 auf Rang 6 (50 Punkte). Toyota ist Top-10-Neueinsteiger und erreicht Rang 7 (41 Punkte). Ebenso neu unter den weltweit besten Marken ist die Marke Colgate. Sie landet mit 34 Punkten auf Rang 8.

Rang 9 und 10 gehen schließlich an die deutschen Marken Mercedes-Benz (34 Punkte) und Lidl (33 Punkte), die somit die besten deutschen Marken auf internationalem Terrain sind.

Die globalen Top 10 setzen sich 2022 hauptsächlich aus Webseiten & Apps, Streaming-Portalen, Automobilmarken und aus Einzelhändlern zusammen. Insgesamt wurden 41 Märkte berücksichtigt.