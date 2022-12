Liganova ist eine Retail-Agentur aus Stuttgart, die unter anderem Flagship-Konzepte für Luxusmarken entwirft. Auch in Sachen Nachhaltigkeit will die Agentur ihre Kunden, zu denen Mercedes-Benz und die Deutsche Telekom gehört, verstärkt beraten. Als neue Director Sustainability soll Eleonora Bodulusic diesen Geschäftsbereich verantworten. Sie berichtet direkt an Geschäftsführer Torsten Dietz.

Die 37-Jährige kommt vom Möbelhersteller Walter Knoll, bei dem sie zuletzt als Head of Marketing tätig war. Die Agentur Liganova kennt sie schon aus vorherigen Stationen; bis 2016 arbeitete sie dort unter anderem als Key Account Manager. Nach einem Marketing-Studium in Sigmaringen und London hatte sie erste Berufserfahrungen bei Jung von Matt gesammelt. Ihr Wissen über nachhaltige Lösungen konnte sie sich nach eigenen Angaben im Rahmen ihres MBAs an der Leipzig Graduate School of Management aneignen.

„Eleonora kennt Liganova von Grund auf und ist Expertin im Bereich Sustainability. Zudem begegnet sie als Marketingprofi aus der Industrie unseren Kunden auf Augenhöhe und kennt ihre Herausforderungen. In ihrer neuen Rolle kann sie mit ihrem Engagement und strategischen Denken unsere Kunden in die Zukunft des nachhaltigen Einzelhandels führen“, sagt Torsten Dietz.