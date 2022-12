AGC gab am 13. Dezember bekannt, dass es ein blendfreies Glas (AG) für hochauflösende UHD-Displays entwickelt hat. Das neue AG-Glas reduziert die Blendung (zufällige, durch optische Faktoren verursachte Unebenheiten auf einem Bildschirm) um etwa 30 Prozent und unterdrückt gleichzeitig die Lichtreflexion. Das Produkt wird in der ersten Hälfte des Jahres 2023 auf den Markt kommen und soll in Notebooks und anderen Geräten wie Digital Signage-Displays mit UHD-Screens zum Einsatz kommen.

Spiegelung vermeiden

AG-Glas verringert die Ermüdung der Augen, indem es der Glasoberfläche Unebenheiten hinzufügt, um Reflexionen zu verringern, und wird hauptsächlich als Deckglas für Displays in PCs, Tablets und anderen Produkten verwendet. Bei der Produktentwicklung ist es äußerst schwierig, alle drei optischen Eigenschaften – Entspiegelung (Unterdrückung von Lichtreflexionen), Klarheit (klare Bilder) und Blendfreiheit (Unterdrückung zufälliger Unebenheiten auf dem Bildschirm) – zu erfüllen. Besonders bei UHD-Displays werden die optischen Interferenzen mit dem LCD-Panel stärker und führen zu einer Verschlechterung der Blendwirkung. Die Überwindung dieses Problems ist eine Herausforderung.

AGC hat nun eine neue Art von AG-Glas entwickelt, das durch ein spezielles mechanisches Verfahren gleichmäßigere Unebenheiten auf der Glasoberfläche aufweist. Bei gleichbleibender Entspiegelungsleistung wie bei den herkömmlichen Produkten war die Verringerung der Blendwirkung ein Problem, aber dieses neue Glas reduziert die Blendwirkung um circa 30 Prozent und verringert das Unbehagen der Augen beim Betrachten von HD-Displays.