Bütema will die Unternehmensstiftung „Lernen um zu Leben“ bis Ende 2023 mit einem Kapital von zwei Millionen Euro ausstatten. Das Geld soll in Bildungs- und Förderungsmaßnahmen für Jugendliche aus dem Großraum Stuttgart fließen. Der Digital-Retail-Spezialist hatte die Stiftung 2019 gegründet. Neben diesem Engagement spendet er nach eigenen Angaben 20.000 Euro an wohltätige Organisationen in Deutschland, darunter die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel, das Hospiz Bietigheim-Bissingen und die Deutsche Aidshilfe.

„Nachhaltigkeit auf allen Ebenen unseres unternehmerischen Handelns ist die Triebfeder für Innovation. Dazu zählen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, unseren Kunden, unseren Lieferanten und der Umwelt. Als Unternehmen tun wir alles dafür, unserer Verantwortung für die Zukunft nachzukommen“, sagt CEO Dirk Frintrop.

Des Weiteren gibt Bütema bekannt, ab Dezember die Inflationsausgleichsprämie an seine Mitarbeiter zu zahlen. Bis Ende 2024 will das Unternehmen die maximale Höhe von 3.000 Euro pro Mitarbeiter ausschöpfen. Dabei soll jeder die Prämie in gleicher Höhe erhalten, wie von der Belegschaft demokratisch beschlossen.