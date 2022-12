Hypervsn 3D-Displays unterstützen seit diesem Jahr auch Full Body Live-Streaming, wie Besucher des Talentkongresses in Barcelona Anfang Dezember erleben konnten. ISE Managing Director Michael Blackman präsentierte in Hologrammform live gestreamt aus dem Oman, auf der Hauptbühne des Talentkongresses in Barcelona. Die LED-Rotoren von Hypervsn erzeugen ein als 3D wahrgenommenen holografischen visuellen Effekt des Schwebens in der Luft und verstärkte ihn durch zusätzliche Spezialebenen und visuelle Effekte.

Digitale Avatar bis 5m Höhe

Eine weitere neue Plattform, die in Las Vegas auf der CES und dem NRF in New York City vorgestellt wird, ist Hypervsn SmartV Digital Avatar. Die neue Digital Signage Lösung ermöglicht eine Zwei-Wege-Interaktion mit einem digital gerenderten menschlichen Avatar und soll das Metaverse in die reale Welt wie Schaufenster bringen.

Basierend auf der Hypervsn Holographic Human Lösung, die auf voraufgezeichneten Inhalten läuft, geht Digital Avatar einen Schritt weiter und ermöglicht dank seiner interaktiven KI-Fähigkeiten und dem skalierbaren „Human Touch“ Gespräche mit den Benutzern in Echtzeit.

Auf den Messen präsentiert Hypervsn neben einer 5m hohen Holographic Human eine 40 Systeme-umfassende Hypervsn Wall und viele andere Lösungen.