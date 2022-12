Das große Versionsupgrade Scala v13 bringt einige neue Features, die auf Kundenwunsch in die CMS-Plattform integriert wurden. Scala wurde vor mehr als 30 Jahren in Norwegen gegründet und basierte als Infochannel in den Anfangstagen auf Commodore Amiga Rechnern. Seitdem ist das CMS zum Synonym von Digital Signage-Plattformen weltweit geworden. Mehr als 16.000 Kunden nutzen laut Scala-Mutterkonzern Stratacache die Plattform heute. Kritiker bemängeln allerdings, dass die ehemals technisch-führende Softwareplattform in die Jahre gekommen ist und beim Funktionsangebot anderen CMS-Anbietern hinterherhinkt.

Mit der neuen Version v13 soll Scala nun wieder auf die Überholspur wechseln. „Die Motivation für die Entwicklung für Scala Enterprise R13.00 war zweifach“, sagt Rob Aita, Director of Product Management bei Scala. „Erstens legt die Weiterentwicklung der Windows 64-Bit-Player-Engine den Grundstein für zukünftige Innovationen. Zweitens wurden wichtige operative Verbesserungen in Form einer integrierten Player-basierten Vorschaufunktion und eines tieferen Einblicks in den Planerstellungsprozess hinzugefügt.“

64-Bit-Engine soll Scala zukunftsfähig und agiler machen

Folgende neue Funktionen werden nun von Scala v13 unterstützt:

Die Windows 64-Bit-Player-Engine ist für Neuinstallationen und Upgrades verfügbar. Windows 64-Bit-Player können die Vorteile der verbesserten HTML-Leistung und der „Player Snapshot“-Funktion nutzen, die bisher nur auf der von Stratacache präferierten Linux-Plattform verfügbar war.

Die Player-basierte Vorschaufunktion ist vollständig in den Scala Content Manager integriert. Benutzer können jetzt die Wiedergabeparameter von einer einheitlichen Übersicht im Content Manager aus konfigurieren und so aktuelle und/oder zukünftig geplante Inhalte von einem anderen physisch angeschlossenen Player im Netzwerk validieren.

Scala-Nutzer können nun Scheduling-Aufgaben mit einem Mausklick überwachen und stoppen. Diese neue Funktion bietet einen Überblick über vergangene, aktuelle und zukünftige geplante Aufgaben und ermöglicht es den Benutzern, bestimmte Aufträge abzubrechen, bevor sie beginnen.

Enhanced Provisioning ist jetzt auch für Scalas eigene Linq-Tablets verfügbar, wobei der Scala Media Player-R in Kürze folgen wird, sodass die Benutzer den Inbetriebnahmeprozess von jedem Wifi-fähigen Gerät aus durchführen können.

Mit der neuen 64-Bit Player-Engine sieht Scala-CEO Kevin Carbone das CMS gut für die Zukunft gerüstet. Diese soll zukünftig neue Funktionen und aktuellere Software-Versionen schneller ermöglichen.