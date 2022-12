Früher war Distribution klassische Logistik, Transport und Fakturierung – umgangssprachlich und ein wenig despektierlich auch „Kisten schieben“ genannt. Mit solch einem limitierten Angebot kann heute kein Distributor – egal ob Spezialist oder Broadliner – am Markt bestehen. Ob Finanzierungsleistungen, Betanken von Mediaplayern oder Einzeltransport zur Baustelle, Distributoren haben eine elementare Rolle in der Digital Signage-Wertschöpfungskette übernommen, ohne die viele Integratoren nicht mehr arbeiten können. Insbesondere IT-Integratoren kommen mit den speziellen Anforderungen von Digital Signage schnell an ihre Grenzen. Exertis bietet bereits heute ein breites Angebot an Managed Services.

Um diese Lücke zu schließen setzt die US-Tochter Exteris Almo die Managed Service-Dienstleitungen von Caddrillion Engineering & Drafting, einem Anbieter von Engineering-, Planungs- und Programmierressourcen für Integratoren. Zum 1. Januar 2023 übernimmt Exertis Almo das ProAV-Managed-Service-Geschäft der in Philadelphia ansässigen Caddrillion. Das ProAV-Geschäft mit 20 Vollzeit-Serviceexperten rund um die Themen CAD-/Engineering-Dienstleistungen wird zum Jahreswechsel in die Exertis integriert.

Sam Taylor, Executive Vice President/COO von Exertis Almo, erklärt: „Die Integratoren von heute wissen, dass Dienstleistungen zu einem wesentlichen Bestandteil jedes AV-Projekts geworden sind, und wenn sie diese nicht von Anfang an mit einbeziehen, riskieren sie, Geld auf dem Tisch liegen zu lassen und das Geschäft für andere zu erledigen.“ Er fügte hinzu: „Durch die Aufnahme der talentierten Vollzeit-CAD-/Engineering-Spezialisten von Caddrillion können wir unser ohnehin schon solides Dienstleistungsangebot erheblich erweitern und weiterentwickeln und den wachsenden Bereichen Engineering, Entwurf und Programmierung noch mehr Fachwissen zur Verfügung stellen.“

Caddrillion verfügt über Fachwissen in den folgenden Bereichen: