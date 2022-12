Das Jahr 2022 als turbulent zu beschreiben, wäre eine Untertreibung. Voller Tatendrang und mit frischen Ideen planten wir, in die erhoffte Nach-Corona-Zeit zu starten. Doch auch das vergangene Jahr brachte zunächst neue Herausforderungen und Unsicherheiten.

In diesem Umfeld zeigte sich allerdings deutlich, dass unsere Strategien – auch in bewegten Zeiten – stabil und zukunftsfähig sind. 2022 boten sich uns – wie der gesamten Branche – eine Vielzahl an Chancen. Denn trotz wechselnder Rahmenbedingungen wächst die Nachfrage nach digitaler und flexibler Kommunikation stetig.

Große Herausforderungen – stabile Strategien

Signogy verfolgt von Beginn an eine klare Strategie. Auf Seite der Player-Hardware setzen wir auf Standardprodukte aus dem Hause Apple. Egal ob Mac mini, Apple TV oder i-Pad als mobiler Player: die Hardware unserer Mediaplayer ist überall auf der Welt verfügbar und überall auf der Welt baugleich. Ein Vorteil, der sich in bewegten Zeiten, in denen internationale Lieferketten nicht mehr mit der gewohnten Sicherheit funktionieren, noch deutlicher zu Tage tritt als bereits in der Jahren zuvor, in denen internationale Rollouts schlicht einfacher und reibungsloser zu händeln waren, als über zentral bereitgestellte Hardwareangebote.

Die Anbindung an Apple bietet zudem große Vorteile in Punkto Sicherheit und Systemstabilität – Eigenschaften, die durch Cyberangriffe und die damit verbundene Unsicherheit immer mehr in den Fokus der Unternehmen – und damit unserer Kunden – rücken.

Nicht zuletzt bekommt das Thema Nachhaltigkeit – kommunikativer Dauerbrenner der letzten Jahre – weiteren Schwung durch die anhaltenden Krisenzeiten. Als verantwortungsvolles Unternehmen sind wir auch in diesem Bereich bestrebt, unseren Kunden zukunftsfähige und nachvollziehbare Angebote machen zu können. Apple hat ein breit aufgestelltes Zukunftsprogramm entwickelt, das sich in allen Produkten wiederfindet. Uns ist bewusst, dass dieser Weg so schnell nicht an seinem Ende ankommen wird, wir sind aber der festen Überzeugung, dass wir mit Apple auch in diesem Segment auf den richtigen Partner setzen.

Schon in den vergangenen Jahren überzeugten die langjährigen Einsatzzeiten sowie die Zuverlässigkeit von Apple-Geräten, die ebenso lange Unterstützung mit System- und Sicherheitsupdates, die einmaligen etwas höheren Anschaffungskosten mehr als rechtfertigten.

Flexibilität und Systemoffenheit

Softwareseitig haben wir die Zeit erneut genutzt, um unsere Plattform weiter auszubauen, und damit unseren Kunden noch mehr interaktive Services – intuitiv und ohne Programmierkenntnisse – zur Verfügung zu stellen. Die offene Struktur und die damit verbundene Vernetzung unterschiedlichster Daten sowie die Entwicklung von KI-Modulen ermöglichten uns auch in diesem Jahr, auf nahezu jeden Kundenwunsch einzugehen und gleichzeitig die gewohnte Stabilität und Zuverlässigkeit auch in großen und heterogenen Anwendungsszenarien zu gewährleisten.

Wir freuen uns, dass wir 2022 große und bekannte Kunden von uns überzeugen, neue Partner für uns begeistern und unsere Bestandskunden mit neuen Features überraschen konnten.

Die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden stehen auch 2023 in Zentrum unseres Handelns, und deshalb freuen wir uns auf viele persönliche Kontakte und Projekte.

Ich wünsche Ihnen allen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten und erfolgreichen Start ins neue Jahr.