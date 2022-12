In Europa wie auch weltweit hat die Digital Signage-Branche die Covid-19-Krise in sehr guter Verfassung überstanden. Die Pandemie verlangte von Organisationen, Anpassungsfähigkeit wie nie zuvor zu zeigen. Das führte zu einem Investitionsschub in leistungsstarke und flexible Kommunikationssysteme zur Kundenbindung und Sicherheitskommunikation.

Digital Signage hat sich einen Namen gemacht

Jetzt, da das Leben in vielen Teilen der Welt die Pandemie betreffend mehr oder weniger zur Normalität zurückgekehrt ist, gibt es keine Anzeichen dafür, dass diese Begeisterung nachlässt. Immer mehr Unternehmen sind auf den Geschmack gekommen, was mit digitalen Erlebnissen erreicht werden kann und welche Auswirkungen sie haben können. Spektakuläre Displays, die mehrere hochauflösende Videokanäle mit Audio- und anderen Inhalten kombinieren, werden immer häufiger eingesetzt. Es stimmt zwar, dass viele Kunden unsere Player nach wie vor für herkömmliches Digital Signage verwenden. Aber wir sehen auch, dass immer mehr Unternehmen mit weniger konventionellen Anwendungen experimentieren.

Trend: immersiv und interaktiv

In Europa gibt es beispielsweise einen regelrechten Boom an interaktiven Installationen. Das wachsende Bedürfnis nach aufregenden, immersiven Erlebnissen und personalisierten, maßgeschneiderten Inhalten befeuert diesen Trend. Die Interaktivität ermöglicht es den Menschen, selbst zu bestimmen, wie sie mit einer Marke in Verbindung treten. Zuschauer werden zu engagierten Usern, Begegnungen werden zu Erlebnissen. Für Unternehmen, die in einem gesättigten Markt um die Aufmerksamkeit der Verbraucher kämpfen, ist diese Perspektive zunehmend attraktiv.

Bei Mediaplayern ging der Trend stark zu Hochleistungs-Geräten, die bisherige Leistungen übersteigen. Die Player müssen den immer kreativeren Anwendungen gerecht werden. Im Laufe des Jahres war unser Spitzenprodukt auch unser meistverkaufter Player. Heutzutage nutzen Systemintegratoren jedes Quäntchen Leistung, das unsere Player bieten, und fragen nach mehr. Wir haben auf sie gehört und mit dem XC5 unseren leistungsstärksten Solid State Media Player auf den Markt gebracht.

Erste 8K-fähige Player

Der XC5 ist in zwei Modellen erhältlich, die beide eine 8K-Ausgabe unterstützen, und verfügt über unsere bisher leistungsstärkste HTML5/Grafik-Engine. Die gesamte Produktpalette der Serie 5 wird im ersten Quartal 2023 ausgeliefert. Dazu gehören auch unsere kürzlich angekündigten XD5-Player.

Ein Solid-State-Mediaplayer wird mit einem einzigen Ziel vor Augen gebaut: Systemintegratoren, die für ihre kreativen Visionen nötige Leistung zu bieten. Aber Leistung allein ist nicht genug: Entwickler und Systemintegratoren benötigen Technik, die tagtäglich ihren Zweck erfüllt. Nicht nur auf dem Entwicklungstisch oder bei der Inbetriebnahme der Installation, sondern über Monate oder Jahre hinweg, um den millionsten Besucher genauso zu begeistern wie den ersten. Auf unsere Player ist Verlass. Sie können sich selbst reparieren; die meisten Probleme lassen sich ohne Eingriff beheben. Hilfe vom Servicetechniker ist somit nur selten nötig.

2023 soll kreativ werden

Dieses Maß an Zuverlässigkeit hat auch für unsere CMS-Partner höchste Priorität. Wir arbeiten eng mit ihnen zusammen, um herauszufinden, auf welche Leistungs- und Nutzungseigenschaften sie am meisten Wert legen. Ihre Bedürfnisse lassen wir in unseren Entwicklungsprozess einfließen. Auf diese Weise können wir sicher sein, dass unsere neuen Player von unseren Partnern auf der ganzen Welt angenommen werden.

Unsere Branche war schon immer ein Synonym für Innovation und Begeisterung, und es ist belebend zu sehen, wie sie immer stärker wird. Besonders erfreulich ist für mich jedoch, dass Brightsign-Player immer wieder in Installationen eingesetzt werden, die die Grenzen des Möglichen erweitern, und immer beeindruckendere digitale Erlebnisse schaffen. Ich bin sehr gespannt darauf, was unsere Kunden im Jahr 2023 mit den Leistungsniveaus, die ihnen jetzt zur Verfügung stehen, erreichen werden.