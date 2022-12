Vor inzwischen zehn Jahren als sehr regionaler Digital-out-of-Home-Anbieter gegründet, entwickelte sich Peakmedia zu einem der wichtigsten Digital Signage-Integratoren Österreichs. Das Jubiläumsjahr feierten wir – die dreiköpfige Geschäftsführung mit ihrem exponenziell wachsendem Team – unter anderem durch einen exklusiven Standort in Wien. Startpunkt für weitere Expansionen. Klar im Blick dabei: offensichtliche und sich abzeichnende Strömungen.

Everything as a Service

Aus „Software as a Service“ und „Device as a Service“ entwickelt sich ein neuer Trend – „Everything as a Service“. Software oder Geräte zu leasen, hat sich in den vergangenen Jahren etabliert. Doch jetzt wollen die Kunden mehr. Eine Servicegebühr für alles. Von der Beratung über die Installation bis hin zur laufenden Betreuung. Einige unserer Großkunden setzen seit vielen Jahren auf dieses Konzept. Mittlerweile schwappt dieser Trend auf KMUs über, was die Entwicklung passender Serviceprodukte zur Folge hatte. Es gilt, das Know-how aus der Großkundenbetreuung auf KMUs umzulegen. Generell erfordert „Everything as a Service“ als B2B Produkt im heterogenen Bereich der kleinen Kunden andere Rahmenbedingungen.

Der Relevanz-Trend bei Digital Signage

Digital Signage hat das Vertrauen der Unternehmer und der Endkunden erlangt. Damit ist es im Geschäftsprozess angekommen und mitentscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg unserer Kunden. Zahlungsmodul, Bestellprozess, Buchungen. Dies hat zur Folge, dass das Produkt weitaus kritischer betrachtet wird und die Beratungsintensität steigt. Als Folge steigt der Grad der Individualisierung; spezifische Lösungen sind gefragt, optimal und detailliert auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten. In dem Zusammenhang nimmt auch der Einsatz interaktiver Displays zu. Beraten, informieren, buchen – quer durch alle Branchen.

Den Süden im Expansionsfokus

Obwohl Digital Signage immer mehr im Geschäftsprozess ankommt: Die Marktdurchdringung ist in Österreich noch gering, liegt im einstelligen Bereich. Es ist ein Vielfaches möglich. Ein Punkt, der nicht auf Österreich begrenzt ist. Vor ganz Europa liegt ein starkes Digital Signage-Wachstum. Wobei die Situation innerhalb Europas unterschiedlich ist. Nördlich von Österreich ist die Durchdringung bereits weitaus stärker vorangeschritten als süd-östlich. Für uns liegt, durch die perfekte Lage Österreichs, der Fokus ganz stark auf Expansion in die Nachbarländer – Slowenien, Kroatien, Ungarn, Norditalien. Erste Roll-outs finden bereits statt und wir rechnen mit weiterem Wachstum. Fertige Lösungen und Standards bieten dabei einen klaren Wettbewerbsvorteil für den Markteinstieg. Von Österreich aus betrachtet, bildet auch Deutschland einen interessanten Digital Signage Markt.

Lagerkapazitäten als Wettbewerbsfaktor

Durch die stark steigende Zahl an digitalen Möglichkeiten verlängern sich die Beratungs-, Konzept- und Pilotierungszeiten. Der Wunsch nach einer raschen Umsetzung trifft letztlich auf einen teilweise recht leeren Hardware-Markt. Lieferfähigkeit avanciert zum Wettbewerbsfaktor. Unsere Lösung war 2022 eine enorme Steigerung unserer Lagerkapazitäten. Wobei auch angeführt werden muss: Wir blicken jüngst bereits in einigen Teilbereichen auf eine Entspannung der Lage zurück.

Digital-out-of-Home wächst

Nach einer kurzen Corona-bedingten Abflachung der Erfolgskurve erlebte die digitale Außenwerbung wieder einen starken Boom. Ein Markttrend, der sich auch bei uns im DooH widerspiegelt. 2022 war ein klares Expansionsjahr – von Kunden genauso wie von Kooperationspartnern. Monitorwerbung.at ist zu einem starken Netzwerk angewachsen, national und mittlerweile auch international. So erfolgte in den letzten Monaten erfolgreich die Ausdehnung nach Norditalien. Und die zukünftige Entwicklung ist klar: Wir setzen auf ein weiteres Wachstum unseres Netzwerks, sehen die monitorwerbung.at als zentrale Plattform für eine Vermarktung im österreichischen und benachbarten Raum, welche auch kleineren Netzwerkpartnern die Türe in die Welt der Großkunden eröffnet. Wir sind ganz klar offen für neue Partnerschaften.