Wenn wir jetzt auf 2023 und die nächste ISE blicken, was können wir angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit, im Hinblick auf technologische Innovationen und Trends im nächsten Jahr und darüber hinaus, erwarten?

Ein Trend, der nicht unbedingt neu ist, von dem wir in den nächsten Jahren ein anhaltendes Wachstum erwarten, ist die Nachfrage nach immer größeren Displayanwendungen, um einen Raum bestmöglich und in voller Höhe und Breite zu nutzen. Typischerweise sind manche Räume durch die Höhe begrenzt, sodass die einzige Option darin besteht, seitlich zu erweitern.

Videokonferenzen und kollaborative Arbeitsbereiche, Ausstellungsräume und Veranstaltungen sind einige Anwendungsbeispiele, bei denen LFDs – ob LCD oder LED – zunehmend benötigt werden, da das Breitbild-HD-Format mehr Bildschirmfläche für Daten oder Informationen bietet.

Viele Formate möglich

Alle großen OEMs verfügen jetzt über UHD-Screens für beindruckende Seherlebnisse mit bis zu 110 Zoll. Viele bringen auch großformatige All-in-One-LED-Displaylösungen für Kunden heraus, die noch etwas größer sein sollen, insbesondere im Bereich von 110 Zoll bis 168 Zoll. Je nach gewünschtem Seherlebnis sind sowohl traditionelle 16:9-Displays als auch neue Formate im 21:9- und 32:9-Verhältnis möglich. Ein Aufschwung ist auch bei den All-in-One-Displays zu vermerken. Die einfache Handhabung im Verkauf erleichtert viele Prozesse, da nur mit einer Produkt-Nummer gearbeitet werden muss.

Natürlich ist die Wahl der richtigen Montagelösung zur Unterstützung dieser neuen XL-Bildschirme, All-in-One-Displays und Soundbar-Geräte entscheidend. Peerless-AV arbeitet mit allen führenden OEMs zusammen und bietet sowohl Standard-Wandhalterungen als auch Trolley-Lösungen – mit Adapterschienenzubehör – mit der Qualität, Stabilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit, die für jede professionelle Installation erforderlich ist.

Als Hersteller für unter anderem professionelle DV-LED-Halterungskonstruktionen sind die Zusammenarbeit mit und enge Beziehungen zu den OEMs von grundlegender Bedeutung. Da der LED-Markt voranschreitet, die Preise sinken und die Nachfrage enorm zunimmt, ist es wichtig, immer einen Schritt voraus zu sein und OEM- und Integrationspartner mit fachkundiger Projektunterstützung und Dienstleistungen zu unterstützen. Der Kreativität der Kunden und Anwender sind keine Grenzen gesetzt, das sehen wir auch an unserer Pipeline. Die Anforderungen werden komplexer und herausfordernder, erfordern kundenspezifische und präzisionsgefertigte Montagesysteme mit durchgängigem Projektmanagement und Beratung vor Ort.

LCD und DooH sind ebenfalls Trend

Obwohl DV-LED im Jahr 2023 und darüber hinaus zweifellos eine Welt voller neuer Möglichkeiten bieten wird, haben traditionelle LCD-Videowände immer noch einen Platz und werden dies noch einige Zeit haben. Tatsächlich kehren einige Endkunden, darunter große Blue-Chip-Unternehmen, Autohäuser und Einzelhandelsgeschäfte, zu LCD-Videowänden zurück. Die Gründe sind vielfältig: Preis, Budget, Design, Anwendung et cetera. LCD-Videowandinstallationen haben auch nicht die Komplexität und das notwendige Maß an akribischem Fachwissen, das für die Handhabung und Installation von LED-Wänden erforderlich ist. Installateure schätzen die Logik und Einfachheit der LCD-Videowandmontageprodukte. Direktes Feedback von Integratoren, die unsere Produkte regelmäßig im Feld installieren, bestätigt, dass unsere werkzeuglose 8-Punkt-Feinabstimmung auf der X-, Y- und Z-Achse ein großes Alleinstellungsmerkmal bleibt.

Auch im DooH-Sektor nimmt der Trend zu größeren Displaygrößen stetig zu, im Einklang mit der Nachfrage nach Außenwerbung als preisgünstigem Medium und zur gezielten Erreichung des Publikums. Die neuesten Outdoor-Displays von Peerless-AV sind in Größen bis zu 75 Zoll erhältlich und bieten Helligkeitsstufen von bis zu 3000 Nits mit einem Umgebungslicht-Sensor, welcher je nach Tageszeit die Helligkeiten reduziert. Ein wichtiges Merkmal bei Dämmerung und in der Nacht, als auch ein wichtiges Energieeinsparungsmerkmal.

Der Bereich Rental/Vermietung, sowie Messen und Ausstellungen ist ebenfalls ein interessanter und wichtiger Absatzkanal. Gemeinsam mit unseren Partnern konnten wir sehr namhafte Ausstellungen unterstützen, die Buga in Erfurt, den Porsche-Stand auf der IAA in München sowie den Wirtgen-Group-Stand auf der Bauma, ebenfalls in München.

In Kombination mit einer Outdoor Kiosk Stele und vielen optionalen Komponenten, die nachträglich kombiniert werden können, z.B. IR-Touch-Overlay, Lautsprecher-, Kamera-, können Outdoor-Displays in echte interaktive Lösung verwandet werden. Wir sehen hier einen deutlichen Trend in der Nachfrage und werden dieses Produktsegment weiter ausbauen.

Obwohl den Volkswirtschaften weltweit herausfordernde Zeiten bevorstehen, sind Innovation und Wachstum weiterhin prognostiziert. Wir sehen positiv auf das neue Jahr.