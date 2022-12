Sicherlich war 2022 mit vielen Herausforderungen gespickt. Bei Ledcon ist es uns gelungen, insbesondere im Zuge weiteren Wachstums, die infrastrukturellen Aufgaben und Ziele erfolgreich umsetzen. Die Anstrengungen, unser Servicespektrum im Bereich Consulting und Dienstleistung, neben dem dynamischen Produktportfolio, konsequent weiter auszubauen, haben sich gelohnt und mündeten im stärksten Jahr der Firmengeschichte.

Was sich hier auf eine Satzlänge komprimieren lässt, basiert – wie jeder weiß – auf einem Stück harter Arbeit in diesem wie auch in den davorliegenden Jahren. Genau diese Erfahrungen, das erarbeitete Know-how sowie die Kompetenz und Einsatzbereitschaft des stetig wachsenden Ledcon-Teams, haben sich branchenweit einen Namen gemacht.

Stadion-LED für den VfL Bochum

So konnten wir im Jahr 2022 am Beispiel des Vonovia Stadions des VfL Bochum 1848 einen weiteren Bundesligisten zu einem zufriedenen Kunden machen.

Trotz aller globaler Logistikturbulenzen wurde dieses große Projekt – inklusive Austausch von Anzeigetafeln, einer mehr als 430 Meter langen Bande sowie einer hochauflösenden Presserückwand – in einem sportlichen Zeitraum pünktlich zum Saisonstart realisiert.

Herrschte vor einem Jahr noch die Hoffnung, dass sich mit Abflauen der Pandemie eine Entspannung bei globalen Störungen der Supply Chain andeuten werde, wurden wir alle von den täglichen Nachrichten eines Besseren belehrt. Doch gerade mit der Erfahrung der ersten zwei Corona-Jahre haben wir vorausschauend Konzepte entworfen und unsere Lagerhalterung reorganisiert. Dadurch sind wir in die positive Lage versetzt, trotz globaler Widrigkeiten, Projekte terminsicher zu realisieren. Das galt sowohl für Großprojekte als auch für DooH-Formate und hochauflösende Screens im Conference- oder Retail-Segment.

Die Laufzeiten für einen Großteil der erfolgten und zukünftigen Aufträge konnten wir im Vergleich zu „Prä-Corona-Zeiten“ teils erheblich verkürzen und optimieren. Dies trifft neben Outdoor beziehungsweise Fine-Pitch-Material auch auf unsere Rolle als offizieller europäischer Novastar-Distributor zu. Hier haben wir zum Ausgleich von Schwankungen in der Supply Chain die Kapazitäten deutlich angepasst.

Neben zahlreichen LED-Projekten im Sport, in DooH und im Retail-Segment konnten wir unsere Produktivität besonders in einem Roll-out für 50 Fine-Pitch-LED-Screens in einer großen Handelskette unter Beweis stellen. Hierzu wurde mit einem Variantenkonzept auf die jeweiligen Standortparameter eingegangen. Zusätzlich wurden dem Kunden von unseren System-Technikern noch Individualanpassungen auf Filialebene ermöglicht.

Kooperation mit dem TÜV Rheinland

Parallel zu unserem klassischen Full-Service- und Vertriebs-Geschäft gehört auch die facettenreiche Entwicklung mit unterschiedlichen Kooperationspartnern zu einem Grundpfeiler unserer Arbeit. Ein Ergebnis produktiver und erfolgreicher Zusammenarbeit sind die ersten in diesem Jahr in Betrieb genommenen Adomea-Scanner des TÜV Rheinlands. Bei diesem Tool handelt es sich um einen mit zahlreichen Kamerasystemen ausgestatteten mobilen LED-Tunnel, in denen Pkw einfahren und KI-gesteuert auf jegliche Abweichungen, zum Beispiel einen Hagelschaden, analysiert werden. Ein Meilenstein für die Kfz-Schadensbegutachtung beziehungsweise der Ist-Zustandsdokumentation bei der Übergabe von Neu-Pkw.s

Ergänzend zum nationalen Geschäft konnten wir unser Engagement beim Thema Internationalisierung 2022 entscheidend ausbauen und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit unseren britischen und skandinavischen Partnern. Mit der Neugestaltung unseres Showrooms beziehungsweise des Novastar-Training-Centers in diesem Jahr hat auch die Anzahl der persönlichen Besuche vor Ort und dementsprechend der Schulungen wieder deutlich Fahrt aufgenommen und lässt uns sehr optimistisch nach vorne schauen.

Stolz auf das Erreichte in diesem Jahr blicken wir gespannt zum Jahresanfang 2023. Schon im Januar erwarten wir viele bekannte und neue Kunden und Geschäftsfreunde auf den beiden Branchenevents ISE und Euroshop. Mit Vorfreude blicken wir auf die Projekte, die sich schon im Vorlauf befinden – und jene Herausforderungen im nächsten Jahr, an denen wir weiterwachsen.