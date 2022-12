Volkan Weissenberg ist neuer General Manager von BenQ DACH. Er folgt auf Oliver Barz, der Mitte 2022 sein Ausscheiden aus dem Unternehmen bekanntgegeben hat.

Volkan Weissenberg bringt eine langjährige und breitgefächerte Erfahrung aus der IT-Branche mit. Nach einem Studium zum Diplom Betriebswirt (FH) Information Technology & Marketing startete er 2003 seine IT-Laufbahn bei Acer. Dort war er unter anderem für Mobile Computing und den LCD-Bereich als Product Manager zuständig.

2007 wechselte der 44-Jährige zur heutigen Also Group. Zu seinen Stationen bei Also gehörten führende Positionen in den Bereichen Einkauf, Produktmanagement und Vertrieb sowie Supply Services. Zuletzt hatte Volkan Weissenberg die Position des Senior Vice President E-Commerce inne und fokussierte sich auf die Themen digitale Transformation, Vertriebsprozesse und E-Commerce.

„BenQ hat mit seinem innovativen Produkt- und Lösungsportfolio, welches sich durch hohe Qualitäts- und Design-Standards auszeichnet, eine führende Position bei Projektoren und Displays im B2C – und im B2B Markt erlangt. Ich freue mich daher sehr auf die neue spannende Aufgabe als General Manager, mit der Unterstützung des sehr professionellen Teams, die Marke BenQ noch prominenter im Channel zu positionieren,“ sagt Volkan Weissenberg. „Eine große Bedeutung messe ich der weiteren Entwicklung der Partnerlandschaft und der engen Zusammenarbeit mit den BenQ Partnern bei.“