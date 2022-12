Zuzana Yalcin ist neue Marketingleiterin beim österreichischen Software-Anbieter Easescreen. Die 27-Jährige kam im Juni 2022 in der Position Marketing Manager als Quereinsteigerin zum Unternehmen. Vor ihrem Start in der Digital Signage-Branche arbeitete sie als Control Center Operator beim Sicherheitsdienstleister Securitas Austria. Ihren Bachelor-Abschluss machte sie in vergleichender Literatur an der Universität Wien.

„Ich war erstaunt, wie omnipräsent und vielseitig Digital Signage ist und wusste sofort, dass es eine erfüllende Herausforderung sein würde, für Easescreen Marketing zu machen“, sagt Zuzana Yalcin. Ihre Aufgabe sei es, zu erzählen: Woher kommen wir als Branche? Wohin gehen wir?

Die neue Head of Marketing engagiert sich inzwischen dafür, mehr Frauen für die Industrie zu gewinnen. Sie ist Mitglied beim Avixa Women’s Council DACH, bei Women of Digital Signage und beim DSE Advisory Board.