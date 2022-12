Inspiration für Museen und Agenturen bietet LG Display zurzeit im Sejong Center for the Performing Arts in Seoul mit der Ausstellung „Invitation to Open Innovation“. Mit der Ausstellung will LG Display innovative Touchpointkonzepte mit transparenten OLEDs zeigen und neue Impulse für digitales Ausstellungsdesign setzen. LG Display ist bisher das einzige Unternehmen das großformatige OLEDs und transparente OLEDs in Serie produziert. Distributionspartner im DACH-Markt ist die Lang AG, die jedes Jahr auf der ISE auch neue Anwendungsszenarien präsentiert.

Die Korean Times zitiert eine aktuellen BCG Studie, die ein rapides Wachstum für den Markt von transparente OLEDs vorhersagt. Laut der zitierten Studie wächst der Markt von 78 Millionen USD in 2022 auf über 9 Milliarden USD in 2030. Wie immer sind solche Marktvorhersagen mit Vorsicht zu genießen. Aber das große Potential von transparenten OLEDs liegt nicht im klassischen Digital Signage, sondern in Glasfassaden und intelligenten Innenarchitekturanwendungen.

Transparente OLEDs bieten aufgrund der Technologie den Vorteil, bei hoher Transparenz eine große Helligkeit und sind dünn und leicht genug, um bestehende Glasarten zu ersetzen. In Ausstellung in Seoul zeigt LG Display zur Zeit Transparent OLED Touchpointkonzepte für Museen aber auch Architektur und klassischem Digital Signage. So können Besucher erleben, wie antike Artefakte auf dem Boden unter transparenten OLEDs von LG Display vergraben sind

Transparentes OLED-Overlay

Mit dem auf Schiene verschiebbaren transparenten OLED können Besucher die auf dem Wandbild eingravierten Hieroglyphen im Detail erleben und die Bedeutung der ägyptischen Zeichnungen einfach verstanden werden.

Der Magic T-Walk, der sich aus mehreren transparenten OLEDs zusammensetzt, schafft eine Atmosphäre, als ob der Besucher sich im alten Ägypten aufhält. , indem er den Anblick von Sand in der Wüste, der wie ein Sturm weht, realistisch nachbildet. Sie werden ein überwältigendes Gefühl des Eintauchens spüren, wenn der Hintergrund und die Artefakte auf dem transparenten OLED realistisch dargestellt werden, als würden sie sich vor Ihnen entfalten.

Touch T-Story

Touch T-Story ist ein experimentelles Display, bei dem die Exponate mit grafischen Effekten überlagert werden, sodass durch direktes Berühren neue Inhalte erstellt werden können. Durch die Touch T-Story können Besucher die Maske vervollständigen, indem Sie die Goldstücke berühren, die über Tutanchamuns Gesicht verstreut sind.