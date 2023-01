Bei APG|SGA wird Andres Trautmann neuer Leiter Nachhaltigkeit. Das Schweizer Außenwerbe-Unternehmen schuf die Stelle, um Nachhaltigkeit und seine unternehmerische Verantwortung stärker in den Fokus zu rücken.

Der 40-Jährige trat die Position bereits im November 2022 an. Auf dieser wird er die Umsetzung der Corporate-Responsibility-Strategie von APG|SGA umsetzen sowie die Kernthemen Umweltmanagement und soziale Verantwortung stärker auf die Zukunft ausrichten.

Im Einklang mit internationalen Entwicklungen

Zudem soll er sich unter anderem mit Emissionsreduktionen entlang der Wertschöpfungskette und der Weiterentwicklung von klimaneutralen Produkten beschäftigen. Er berichtet an die Unternehmensleitung, wobei die Position im Unternehmensbereich Finance & International von CFO Beat Hermann angesiedelt ist. Dieser sagt: «Die APG|SGA verfolgt mit ihrem Bekenntnis zum Netto-Null-Ziel eine ambitionierte Senkung des CO2-Ausstosses und treibt gleichzeitig den Ausbau von nachhaltigen Angeboten und Innovationen beharrlich voran. Ich freue mich, dass wir mit Andres Trautmann einen erfahrenen Fachmann gewinnen konnten, der das Wissen und die nötige Erfahrung mitbringt, um die freiwillig hohen Standards der APG|SGA im Bereich Nachhaltigkeit zu Gunsten der Umwelt und der Gesellschaft zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln.»

Andres Trautmann hat einen Mastertitel in International Relations sowie eine weiterführende Ausbildung in Sportmanagement und Corporate Responsibility. Er war rund zehn Jahre in verschiedenen Rollen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Ethik bei Swiss Olympic tätig. Außerdem hatte er beratende Funktionen für Good Governance und Compliance inne. Seine Expertise soll der APG|SGA Impulse liefern, um den steigenden Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit im Einklang mit internationalen Entwicklungen zu begegnen sowie aussagekräftige Transparenz über die Kennzahlen zu schaffen.