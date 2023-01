QLED, OLED und nun ULED? Die Digital Signage Branche muss sich nicht auf eine neue Displaytechnologie vorbereiten. Der LCD-Displayriese aus China – die Nummer zwei weltweit – kombiniert weiterentwickelte LCD-Technologie (Quantum Dot – Samsung nennt es QLED) – mit Mini LED Backlight. Die bis zu 110“ großen Displays sind enorm lichtstark (bis 2500 Nits Peak) und damit Hisense Premium-Serie.

Hisense präsentiert auf der CES sowohl Consumer TV als auch professionelle Digital Signage Displays. Der Anbieter gewinnt auch in Europa im Digital Signage Markt zunehmend an Marktanteile mit aggressivem Pricing und einem breiten Produktangebote. Auf der ISE ist Hisense mit einem großen Stand in Halle 2 vertreten.