Angesichts der Entwicklung von Coronaerkrankungen in China warnen Experten vor neuen Problemen für die Versorgung der Weltwirtschaft. „Die Lieferketten werden wieder einbrechen«, sagte die Ökonomin Ulrike Malmendier von der US-Universität Berkeley dem Handelsblatt. Durch den hohen Krankenstand – in Peking sollen die Hälfte aller Bürger Ende Dezember an COVID erkannt sein – müssen chinesische Fabriken, Logistikunternehmen und Häfen geschlossen werden.

Die Auswirkungen für den Welthandel, insbesondere aber auch Elektronikprodukte, wären massiv. So gut wie kein Digital Signage Produkt kann ohne Vorprodukte aus China assembliert werden. Ein Großteil der Hardware ist sogar „Made in China“.

Es bleibt abzuwarten wie einschneidend die gegenwärtige Krankheitswelle wirklich ist. Ein Vorteil könnte sein das mit Weihnachten und Chinese New Year in der zweiten Januarhälfte zwei Feste zusammenfallen, an denen in der Vergangenheit die Produktion sowieso immer stark reduziert wurde. Außerdem sind zur Zeit die Lager der Digital Signage Anbieter in Europa gut gefüllt, das ein paar Wochen Produktionsunterbrechung überbrückt werden könnten.