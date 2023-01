Größter Fan von E-Ink-Technologie scheint der Münchner BMW-Konzern zu sein, der auf der CES in Las Vegas bereits im zweiten Jahr einen Prototypen mit einer E-Ink-basierten Fahrzeug-Außenhaut präsentierte. (invidis Bericht) Die nun serienreife vollfarbige E-Ink-Technologie ermöglicht auf Knopfdruck bis zu 32 Außenfarben.

Die Karosserieoberfläche des BMW iVision Dee ist in 240 E-Ink-Segmente unterteilt, die jeweils individuell angesteuert werden. Dadurch lässt sich eine nahezu unendliche Vielfalt an Mustern generieren und innerhalb weniger Sekunden variieren. Das für den Zuschnitt der Folie genutzte Lasertrennverfahren und das elektronische Steuerungsdesign wurde von BMW gemeinsam mit E Ink entwickelt. Besondere Herausforderung ist die Anpassung der dünnen ePaper-Module an gebogene Flächen sowie die Programmierung der Animationen.

ePaper-Displays auch bei Digital Signage

Der italienische Display-Spezialist GDS setzt schon seit ein paar Jahren auf ePaper-Displays ergänzend zu klassischen Displaytechnologien wie LCD und LED. Doch bisher waren die monochromen Displays Nischenprodukte und allenfalls für Pilotinstallationen wie am Flughafen in Dubai im Einsatz. Auf der DSE 2022 im November in Las Vegas zeigten die Italiener auch erstmals größere vollfarbige E-Ink-Displays, die tatsächlich für Menüboard- und Digital-Poster-Einsatzszenarien eingesetzt werden können.

Der Motivwechsel ist bisher allerdings noch ein mühsamer und vergleichsweise langer Prozess. Es dauert fast eine Minute für den vollfarbigen Motivwechsel. Nichts für dynamischen Content, aber viele Digital Signage-Informationskonzepte (Menüboards, Wayguiding, Angebotsdisplays) benötigen nur wenige Motivwechsel pro Tag.

ISE-Premiere von PPDS

Nun folgt auch PPDS mit einem ersten Zero-Power-Display, das auf der ISE in Barcelona Premiere feiert. Der Displayhersteller hat noch keine Details verraten, aber Zero-Power klingt nach einer ePaper-Lösung.

Der große Vorteil von ePaper-Lösungen ist der minimale Energieverbrauch. Die von ESL und eReader millionenfach bewährte Technologie benötigt ausschließlich bei Motivwechsel Energie. Natürlich ist im dunklen Umfeld ein zusätzliche Beleuchtung notwendig. Deshalb wird ePaper nicht LCD, LED oder OLED ersetzen, aber kann für viele Use-Cases eine interessante Technologie sein.