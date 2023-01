Einer der großen Vorteile, für einen chinesischen LED-Hersteller zu arbeiten, besteht in der dass globalen Geschäftsperspektive, die man erhält. Dies hat sich in den letzten Jahren als besonders nützlich erwiesen, da die Lage in Europa und China während und nach der Pandemie unterschiedlich schwankte. Weil wir quasi einen Fuß in beiden Lagern haben, konnten wir flexibel und schnell reagieren und den Fokus ändern, wann und wo immer es das Geschäft und unsere Kunden es erforderten – sei es für Festinstallationen oder Mietanforderungen. Während des Stillstands in China konnten wir zum Beispiel die internen Absen-Regionalteams umlagern und unsere Anstrengungen verdoppeln, um die Verkäufe auf internationaler Ebene aufrecht zu erhalten.

Anfang 2022 tat sich in Europa der Wunsch auf, so schnell wie möglich zur „Normalität“ zurückzukehren. Das war verständlich, da sich alles verlangsamt und viele Branchenveranstaltungen nicht stattgefunden hatten. Mitte des Jahres jedoch sah man jedoch einen Aufschwung; die Stimmung in diesen Monaten war positiv.

Neue vertikale Märkte

In Anbetracht der Umstände haben wir ein sehr gutes Jahr hinter uns, da die Nachfrage nach hochwertigem LED weiter steigt. Der chinesische LED-Markt, der größer ist als der vereinte weltweite LED-Markt, war träge. Aber das bedeutete, dass wir uns auf die Bedürfnisse in der Rests der Welt konzentrieren konnten. In diesem Jahr entstanden auch neue Märkte wie der E-Sport und die virtuelle Produktion, die die langsameren Aktivitäten in anderen Bereichen etwas ausgleichen konnten. Diese aufregenden Märkte verschieben wirklich die Grenzen für LED und dafür, was in einem engen Zeitrahmen erreicht werden kann. Aber sie bieten auch ein riesiges Potenzial, das alle Arten von Projekten abdeckt, von Big-Budget-Filmstudios, internationalen E-Sports- und Spielhallen bis hin zu kleineren, immersiveren Umgebungen und Unternehmensumgebungen, die unvergessliche Räume schaffen wollen.

Der Hersteller ist die Stütze des Kunden

Ich denke, was auf der Reise durch diese schwierigen Zeiten deutlich geworden ist: Wir als Hersteller können unseren Partnern und Kunden in der Digital Signage- und AV-Branche Unterstützung bieten. Das kann auf verschiedene Arten geschehen. Ein gutes Management der Lagerverfügbarkeit und der Vorlaufzeiten hat für uns große Bedeutung, da alle auftretenden Probleme große Auswirkungen auf unsere Kunden haben können. Ebenso können flexible Zahlungsoptionen helfen, die für viele Unternehmen ein entscheidender Faktor sind. Rückblickend hoffe ich, dass wir gezeigt haben, wie wir als Partner die Sorgen und Probleme unserer Kunden verstehen und dass Erfolg eine Teamleistung ist.

Retail gibt Grund zum Optimismus

Wenn ich in die Zukunft blicke, gibt mir der Retail-Sektor mit seiner Vielzahl an Wachstumschancen Anlass zu großem Optimismus. Es gibt viele Einzelhändler, die LED und die Vorteile, die sie für ein verbessertes In-Store- und OoH-Erlebnis mit sich bringen, noch nicht vollständig erkannt haben. Daneben gibt es einige Vorreiter. Ich denke da an einen großen spanischen Modehändler, der großflächig in LED investiert hat und jetzt die Vorteile der Technologie erntet. Wenn die Wettbewerber das auch erkennen, wird das Wachstum hoffentlich exponentiell und dauerhaft sein.