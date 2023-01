Vor einigen Jahren war die Digital Signage-Branche bereit für Konsolidierung. Wir bei Uniguest haben dabei eine wichtige Rolle gespielt, indem wir die Technologien von Onelan, Touchtown, Tripleplay, Janus, Sagely, Otrum, UC View, Planet E-Stream, Volara und Mediastar zusammengeführt. Es entstand ein globales Kraftpaket aus Digital Signage, IPTV und Engagement-Technologien. Heute, zu Beginn des Jahres 2023, sehen wir die Stunde des Wachstums und der Innovation. Digital Signage ist jetzt weniger eine komplexe Integrationslösung und vielmehr Teil des Marketing- und Kommunikations-Toolkits. Und ein Mechanismus, der einige unserer Märkte erleichtert, die den Mangel an Arbeitskräften spüren.

Es besteht kein Zweifel mehr daran, dass unsere Technologie für viele Kunden geschäftskritisch geworden ist. Ob es sich um IPTV auf einem Börsenparkett handelt, um digitale Menuboards in einem Stadion oder um die Aufzeichnung von Vorlesungen – unsere Kunden zählen auf uns, wenn sie ihr Publikum ansprechen oder ihre organisatorische Leistung verbessern wollen.

Strategie Self-Service

Vielerorts mussten wir im vergangenen Jahr außerdem bei unseren Kunden personelle Engpässe ausgleichen. Self-Service-as-a-Service mag wie Marketingsprache klingen, kann aber eine echte Strategie für Unternehmen sein, wenn sie ihr Personal nicht in gewohntem Umfang halten können. Digital Signage als Wegweiser, Servicebestellungen über interaktive IPTV-Portale oder sichere Kommunikation über mobile Apps – all das unterstützt die Kunden unserer Kunden und entlastet das vorhandene Personal.

Aber was passiert, wenn man die Kontrolle über die Technologie in die Hände der Öffentlichkeit legt? Unweigerlich entstehen Sicherheitsängste und Sorgen um Hackerangriffe, die Reputation und Integrität des Anbieters herausfordern. An dieser Stelle übernehmen wir Verantwortung. Unser neuer CEO, Matt Goche, war in seiner früheren Laufbahn Vice President für globale Sicherheitsdienste bei einem großen Managed-Service-IT-Anbieter; dadurch stand das Thema Sicherheit immer im Mittelpunkt unserer Planung. Vor seinem kürzlichen Wechsel war Matt Goche sechs Jahre lang unser COO, sodass Sicherheit Teil unser täglichen Praxis und DNA ist.

Kunden fordern IT-Security

Wir wissen, dass es Risiken gibt. Aber wenn man Augen und Verstand offen hält, kann man sie abmildern und vermeiden, bevor sich das Risiko zu einem Problem entwickelt. Das fortschreitende Aufweichen der Grenzen zwischen IT-, AV- und Verbrauchertechnologien wird auch viele Digital Signage-Unternehmen dazu zwingen, ihr Angebot zu erweitern und ihre Kunden zu schützen. Durch die Wahl der richtigen Plattformen, Technologien und Hardware kann man robuste Lösungen schaffen, auf die Kunden vertrauen können. Sicherheit wird in der AV- und Technologiebranche noch wichtiger werden.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Konsolidierung des Digital Signage-Marktes 2023 weiter voranschreiten wird, dass Self-Service zu einer Schlüsselkomponente für Unternehmen mit Personalmangel werden wird und dass Sicherheit für unsere Branche eine Herausforderung bleiben wird.

Die Vision von Uniguest ist es, das weltweit größte Digital Signage-Unternehmen zu werden. Mehr als das wollen wir aber ein vertrauenswürdiger Partner sein, der sicheres digitales Engagement für jedes IP-Gerät bietet. Vernetzte Inhalte, die überall eingesetzt werden sowie ein engagiertes Publikum – das ist unser Mantra und unsere Technologie ermöglicht dies auf der ganzen Welt.