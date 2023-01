Irgendwo zwischen den Roaring 20s und der Zombie-Apokalypse liegt die Wahrheit. Dies gilt für 2022 mindestens ebenso wie für das kommende Jahr 2023. Noch nie lagen Retrospektive und Erwartung so nah beieinander. Das erfolgreiche Jahresende lässt uns positiv auf 2023 blicken. Die Bücher sind voll und Weihnachten war für den Retail zumindest in Ordnung. Unsere Wachstumsschmerzen der vergangenen Jahre lassen nach und hinterlassen eine stark aufgestellte Firma. Diesen Erfolg verdanken wir ausschließlich unserem starken Team.

Im Jahr 2023 werden uns einige der Corona-Zombie-Firmen verlassen, aber auch dies ist in Ordnung. Es ist Zeit für einen Restart und neue Konzepte! Die Richtung ist klar: Mit aller Kraft nach vorne streben und sich weiterentwickeln, nur so kann ein Neustart ins Jahr gelingen. Hierzu gibt es ein großartiges Zitat vom Schweizer Omnichannel Forum 2021: „Wenn man sich nur linear entwickelt, fällt man exponentiell zurück.“ Dieses Mantra beschreibt sehr gut, was man aktuell leisten muss, um im Spiel zu bleiben. Denn der Markt wird sich schneller als je zuvor entwickeln.

In KI- und Cloud-Systeme investieren

Mit Hilfe von Chat GPT lassen sich die Fokusthemen für die kommenden Jahre schnell via KI ermitteln: Im Fokus stehen die Personalisierung der Inhalte durch Daten sowie Interactive Experiences, um mehr Abwechslung zu gestalten. Aber auch KI-gestützte Ausspielsysteme, die tiefere Vernetzung von Digital Signage in den Systemlandschaften sowie Bring-Your-Own-Device-Applikationen stellen keine Ausnahme mehr dar. Man sollte sie nicht unterschätzen, viele von ihnen sind heute schon auf dem Weg zum Standard. Begegnen kann man diesen Themen nur mit Investitionen und Weiterbildungen in den Bereichen von KI und Cloud-Infrastruktur. Somit werden wir immer schneller in eine Marktsituation kommen, die sich im Bereich Retail in „einfache“ (zum Beispiel SoC-Lösungen) und in hochkomplexe Ökosysteme aufteilen wird. Unser Fokus und unsere Investitionen zielen klar auf den letzteren Bereich.

Um im Bereich Social Commerce auch 2023 weiter zu wachsen, haben wir mit unserer eigenen Muse Live Creator App den Sprung in die IOS-Welt gewagt. Diese wird einen starken Pfeiler beim Ausbau der Kommunikationsstruktur im Bereich Unified Commerce darstellen. Hier entsteht weiterhin ein Markt, der die nächsten Jahre mit einem mehr als starken Wachstum einhergehen wird.

Neuer Partner: Blocher Partners

Allein können wir dies trotzdem alles nicht stemmen und freuen uns, durch die neue starke Partnerschaft mit Blocher Partners unsere Strategien und Kernbereiche zu erweitern. Somit setzen wir den Ausbau unserer Positionierung als Agentur weiter mit aller Kraft fort. Unsere Kunden profitieren nun von einem Partner, der für sie Herausforderungen interdisziplinär löst und der sie auch mit neuen Chancen und Ideen weiterbringen kann. Denn diese Art der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Kunden und Agentur ist tief in unserer DNA verankert.

Es bleibt für uns alle spannend, die Geschwindigkeit wird weiter zunehmen und wir freuen uns auf neue Herausforderungen und Möglichkeiten. Wie jedes Jahr, nur mit einer Menge neuer Erfahrungen aus einem turbulenten 2022 im Gepäck, die uns noch neugieriger und ganz sicher auch wetterfester gemacht haben. Als Highlight in 2023 gilt für uns natürlich ganz klar die Euroshop und ich wage zu behaupten, dass wir da einige Überraschungen in petto haben.