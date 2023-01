Wir haben ein herausforderndes Jahr hinter uns, in dem wir die Folgen der Pandemie weiter gespürt haben – in der AV-Industrie so wie in anderen Branchen. Die angespannte Lage bei internationalen Lieferketten erschwert weiterhin die Koordination von Großprojekten; der Mangel an Chips und anderen Bauteilen führt zu Verzögerungen in der Produktion. Hinzu kommen die Inflation und die steigenden Energiekosten infolge des Ukraine-Kriegs. Die Politik reagierte darauf mit der Energiesparverordnung, welche wiederum für Unsicherheit am Markt sorgte und das Thema Nachhaltigkeit bei Digital Signage weiter in den Vordergrund rückte. Das stellt unsere Branche vor weitere Herausforderungen – auf die wir bei Sharp/NEC aber eine Antwort haben.

Fokus auf langlebige Geräte

Denn als Hersteller stromverbrauchender Geräte sind wir uns schon seit jeher unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst und setzen von Anfang an auf die Produktion von nachhaltigem, langlebigem und energiesparendem Digital Signage nach unserem „grünen Ansatz“. So konnten wir in diesem Jahr schnell reagieren, denn unser Portfolio bietet bereits die passenden Lösungen und Eco-Funktionen, mit denen wir schon heute einen Teil zu einer grüneren Zukunft beitragen können. Mit ausgeprägter Expertise auf dem Gebiet des Green Signage können wir unseren Partnern und Kunden so zur Seite stehen – und sie als vertrauenswürdiger Berater für AV-Lösungen sowie -Dienstleistungen auch auf ihrem zukünftigen Weg begleiten. Dabei agieren wir weiterhin Technologie-unabhängig und setzen über eine breite Auswahl an maßgeschneiderten Branchen-Anwendungen auch in Zukunft den Fokus auf die Themen Qualität, Langlebigkeit und Service.

Produktportfolio wird schlanker

Eine weitere positive Entwicklung 2022: Unser Joint Venture wächst immer mehr zu einer Einheit zusammen. Als Zusammenschluss der beiden führenden Marken Sharp und NEC bieten wir Kunden seit 2021 eine erweiterte Produktpalette, breitere Branchenexpertise sowie ein umfassendes Serviceangebot. Zum Auftakt unseres Geschäftsjahres im April haben wir in diesem Jahr außerdem das gesamte visuelle Display-Sortiment beider Marken unter einem Dach vereint. Durch die Verschmelzung der beiden Line-ups konnten wir im gemeinsamen LFD-/IWB-Segment Portfolio-Lücken auf beiden Seiten schließen. Redundante Produkte, die unabhängig voneinander vor dem Joint Venture entstanden und in den Markt eingeführt worden sind, werden wir im nächsten Schritt der Konsolidierung abkündigen. Die Auswahl erfolgt markenunabhängig und basiert ausschließlich auf der Wettbewerbsfähigkeit der Produkte im Hinblick auf Funktionsumfang und Preis. Auf diese Weise können wir unser gemeinsames Sortiment vereinfachen und unseren Partnern das jeweils beste Produkt zu einem wettbewerbsfähigen Preis anbieten sowie unser neues gemeinsames Display-Portfolio stark und konsistent aufstellen.

Darüber hinaus arbeiten wir bei Sharp/NEC selbstverständlich weiter an neuen Produktentwicklungen der nächsten Generation, die das Portfolio ergänzen; erste Produkte sind bereits für 2023 geplant.

Wir blicken trotz der aktuellen Herausforderungen zuversichtlich in das neue Jahr und fokussieren uns weiterhin auf das, was wir am besten können: qualitativ hochwertige und nachhaltige Visualisierungslösungen bereitzustellen.

Und wenn wir uns jetzt noch etwas für das nächste Jahr wünschen dürften, wäre es, dass auch öffentliche Auftraggeber Nachhaltigkeit und Total Cost of Ownership bei Neu-Anschaffungen von Digital Signage stärker berücksichtigen.