In stürmischen Zeiten mit multiplen Krisen ist es uns als Digital Signage-Anbieter gelungen, den Veränderungskurs beizubehalten, konsequent unseren Digital Signage-Umsatz zu steigern und die Entwicklung der Dimedis-Plattform zu forcieren. Im Mittelpunkt unserer Strategie stehen neben Digital Signage die Entwicklung einer Retail-Plattform mit einer umfassenden Retail-Analytics-Anwendung und Schnittstellen zu Retail-Lösungen von Dimedis-Partnern.

Digital Signage entlang der Customer Journey am POS

Ohne Zweifel: Der Retail wird weiterhin erschüttert von den Veränderungen und ist durch die derzeitige Krisenlage stärker gezwungen, sich zu digitalisieren und auch stationär die Intelligenz und Kundenzentrierung des E-Commerce zu bieten. Dafür ist Dimedis mit seinen bereits bestehenden Smart Retail Lösungen der perfekte Partner. Wir unterstützen den Handel dabei, Daten zu nutzen, um vor Ort dem Endkunden die beste Experience entlang der Customer Journey zu ermöglichen und so den Umsatz und Nutzen für den Händler zu steigern. Mit interaktivem Digital Signage stärken wir – gemeinsam mit unserem österreichischen Partner Peakmedia – für den Handelsriesen Spar in Österreich und Osteuropa die Mitarbeiterkommunikation und mit Menüboards den POS. Mit unserem Integrationspartner P.O.S. Television aus Kiel haben wir einen Magic Mirror für unseren gemeinsamen Kunden Snipes entwickelt.

Daneben haben wir unsere Position als Android-Experte geschärft: Durch die Einführung des Kompas Mobile Management können unsere Kunden unabhängig von EMM-Anbietern ihre Android-Geräte mobil steuern. Zudem integrieren wir weitere E-Ink-Lösungen und haben das Playlisten-Preview für unsere Nutzer freigeschaltet. Mit der Digital Signage-Software Kompas ermöglichen wir Händlern nun, Retail Media kanalübergreifend zu nutzen und zu vermarkten. Auch für Werbetreibende haben wir Neuigkeiten: Mit der Kompas-Software bieten wir schon seit einiger Zeit Programmatic Advertising an.

Programmatic Advertising mit der Plakatunion/Projektunion

Ein weiterer Meilenstein für Dimedis wurde 2022 erreicht: So haben wir einen der größten Außenwerber in Deutschland als Kunden gewonnen, indem wir eine nahtlose API zwischen Kompas und der One Tech Group aus Hamburg hergestellt haben. Unsere Werbekunden, wie Plakatunion/Projektunion, können so ihre Kampagnen über Kompas unkompliziert und automatisiert ausspielen und dabei die richtigen Zielgruppen erreichen.

Neue Retail-Funktionen

Neben weiteren Retail-Media-Features entwickeln wir konsequent unsere Dimedis-Retail-Plattform zur zentralen Smart Retail Steuerungszentrale weiter. Unser großer Vorteil: Wir und unsere Kunden profitieren dabei von den bestehenden Dimedis-Technologien und unserem Software-Know-How aus dem Messeumfeld.

Durch das Retail-Analytics-Modul, mit dem wir People Count und Heatmapping mithilfe von Sensorik messen können, gewinnen wir zusätzliche Daten, die Digital Signage wertvoller machen. So haben wir für POCO das Problem gelöst, die Kunden im Geschäft zu zählen und ihre Verteilung bis auf die einzelnen Etagen und Verkaufsbereiche zu erfassen.

Die positive Entwicklung unseres Geschäftsbereiches zeigt sich an den vielen weiteren Neukunden. Dank der Programmatic Advertising Anbindung konnten wir die Plakatunion/Projektunion als Kunden gewinnen, einer der größten Vermarkter von DooH-LED-Boards in Deutschland. Für die Plakatunion/Projektunion begleiten wir zudem den Ausbau des nationalen LED-Netzwerkes. Weitere Digital Signage-Neukunden sind zum Beispiel Wüstenrot & Württembergische, Igus aus Köln und Mitegro.

Krisenzeiten als Chancen zu Innovation

Rückblickend waren die letzten Jahre durch vielfältige und gleichzeitige Krisen geprägt und für Dimedis der Anlass, einen umfassenden Change-Prozess einzuleiten. Unser Team ist in letzter Zeit um neun neue Kollegen und Kolleginnen stark gewachsen und wir können nun mit aktuell etwas mehr als 70 Mitarbeitenden unsere Kunden bei ihrer digitalen Transformation unterstützen. Unser Motto in diesen Zeiten ist: „Jeder Krise wohnt eine Chance inne.“ Der Retail steht wie jede andere Branche unter massivem Änderungsdruck. Die Digitalisierung aller Geschäftsprozesse ist die beste Form der Resilienz. Daher sind wir mit unseren Lösungen und der Expertise unseres Teams der beste Sparringspartner für unsere Kunden. Wer mehr darüber erfahren möchte, was wir für den Retail anbieten, der kann uns gerne auf der EuroShop besuchen (Halle 4/ C46).