Nach einer stabilen Phase Ende des letzten Jahrhunderts sind wir seit 9/11 mit zunehmend multiplen Unsicherheitsfaktoren konfrontiert, die sich in den vergangenen Jahren durch pandemiebedingte gesellschaftliche Verwerfungen, die Krise der globalen wirtschaftlichen Vernetzung und zuletzt steigende Unsicherheitserfahrungen, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, verstärkt haben. Diese münden in gesellschaftliche Faktoren, wie stärkere egozentrische und gruppenzentrierte Befindlichkeiten in Zusammenhang mit einem erhöhten Umwelt-, Klima und Nachhaltigkeitsbewusstsein, und in wirtschaftliche Faktoren, die zu Planungsunsicherheit und Notwendigkeit schnelleren Reagierens führen.

Für uns in der Digital Signage-Branche hat dies sowohl auf Unternehmens- als auch Kundenebene Auswirkungen – sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Retailer als unsere Hauptkundengruppe sehen nach dem pandemiebedingten Ansprung des Onlinehandels eine Rückkehr zum vorpandemischen Level und damit einen stabilen Anteil des stationären Geschäfts. Um hier erfolgreich agieren zu können, müssen unterschiedlichste Anforderungen in homogene Konzepte überführt werden. Konsumenten wollen im Store beeindruckt werden; der Besuch soll zum Erlebnis werden, das womöglich gepostet werden kann. Teil davon ist eine personalisierte Kommunikation, die die eigene Bedeutung widerspiegelt – im Zusammenspiel mit digitalen Elementen und Onlinekanälen. Auf der anderen Seite spielt aber auch Nachhaltigkeit und die Berücksichtigung der individuellen Datenschutzbedürfnisse eine starke Rolle, wobei Marketingfloskeln – Stichwort Greenwashing – nicht ausreichen.

All dies wird als wichtiger Teil der Store-Konzepte und -Operations auch durch Grassfish-Systeme unterstützt; durchdachte Kommunikationskonzepte und Green Energy sind ein Muss, Unsicherheiten in der Planbarkeit sollen durch flexible Lösungen und einer höheren Gewichtung des finanziellen Aspekts mit einer Komplettbetrachtung von TCO und ROI unterstützt werden.

Organisches Wachstum in zweistelligen Bereich

Grassfish hat eine Vielzahl dieser Themen sowohl im Produkt- als auch im Consulting-Know-how frühzeitig antizipiert und umgesetzt. Green Energy und Nachhaltigkeit werden seit Jahren zunehmend unterstützt, neben Monitorsteuerung ist auch die nächtliche Komplettabschaltung der Player-Hardware möglich. Reduzierung des Datentransfers ist ebenso wie die Reduzierung notwendiger Vor-Ort-Einsätze durch weitgehend automatisierte Remotemechanismen ein wichtiges Thema. Projektspezifische Apps als ein anderes Beispiel ermöglichen es dem Verkaufspersonal, Screens im Verkaufsprozess unterstützend interaktiv zu nutzen. Die digitalen Touchpoints werden zum sinnvoll verwendbaren Verkaufstool. Ihr Nutzen steigert sich drastisch, für den Kunden wird durch den Verkäufer ein personalisiertes Environment geschaffen.

Als Erfolg konnte Grassfish wie in den Jahren davor auch 2022 organisch im zweistelligen Bereich wachsen. Trotz eines spürbar schwächeren Marktumfelds konnten gemeinsam mit Partnern wie Umdasch neue Großprojekte gewonnen und ausgerollt werden; DooH und Retail Media werden erfolgreich eingesetzt – mit dem eigenen DooH-Tool und nativen SSP-Anbindungen. Innerhalb der Vertiseit-Gruppe gibt es nun Grassfish-Standorte in DACH, in Dänemark, Schweden und Norwegen. Die Synergieeffekte werden zunehmend spürbar und werden sich in neuen Strategien und Entwicklungen materialisieren, sodass wir für die Zukunft von einer sehr starken Marktposition ausgehen können – zum Wohl unserer Kunden und Mitarbeiter.