Mit einem eigenen Produktteam unter der Leitung von Gabriel Alonso Calvillo wird Adam Hall Integrated Systems als eigenständiger Geschäftsbereich für AVL-Spezialisten fungieren und Fachplaner, Integratoren bis hin zu Endanwendern dabei unterstützen, die passenden Produkte für ihre Projekte zu finden und zu spezifizieren. Durch die Bündelung aller Installationsprodukte der verschiedenen Adam Hall Group Brands in einem Team, erhalten Partner in jeder Phase eines Projektes fachkundige Beratung und Unterstützung – von der Ausschreibung über die Systemplanung bis hin zur Schulung und Inbetriebnahme.

„Wir arbeiten bereits seit mehreren Jahren an der Entwicklung unseres Install-Produktportfolios. Mit den neuen Lösungen, die wir auf der ISE 2023 vorstellen, bieten wir eine umfassende Produktpalette für kommerzielle Audioanwendungen an“, erläutert Gabriel Alonso Calvillo. „Daher ist es nur folgerichtig, dass wir für unsere globale Installationszielgruppe ein maßgeschneidertes Umfeld mit eigener Identität aufbauen.“

Dazu CEO Alexander Pietschmann:„Seit den bescheidenen Anfängen im Jahr 1975 haben wir uns zu einem der drei größten Audio- und Lichttechnik-Hersteller in Europa sowie zu einem äußerst erfolgreichen, internationalen Vertrieb entwickelt. Natürlich verfügen wir über eine starke Tradition in der Live-Event-Technologie, denn hier hat alles für uns begonnen. Gleichzeitig entwickeln wir jedoch schon seit vielen Jahren Produkte für den AVL-Sektor, da die Nachfrage unserer Kunden nach zuverlässigen, benutzerfreundlichen Produkten in diesem Bereich immer größer wurde. Da die AVL-Sparte der Adam Hall Group weiterhin floriert, war es nun ein natürlicher Schritt, einen eigenen Geschäftsbereich mit spezialisiertem Team zu schaffen, um diesen wichtigen Markt noch besser bedienen zu können.“