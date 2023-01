ISE 2023 First Look - ein Ausblick in die Zukunft

Eines der großen Geheimnisse von Weltleitmessen sind sogenannte „Whisper Rooms“, Räume mit sehr beschränkten Zutritt. In den Hinterzimmer wird Partnern unter NDA und ohne Kamera ein Ausblick auf zukünftige Produkte in kleinen, persönlichen Meetings präsentiert: Wer also auf der ISE einen Ausblick auf Displays, LEDs und andere Technologie der Jahre 2024/25 bekommen möchte, muss hoffen zu dem exklusiven Club dazuzugehören, der in die berühmten „Whisper Rooms“ eingeladen wird.

Für die Mehrheit der Fachbesucher auf der ISE dreht sich aber alles um das Hier und Jetzt – also Digital Signage-Lösungen, die im Laufe des Jahres 2023 verfügbar sind.