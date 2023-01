Viktoria Hofmann ist ab sofort Chief Client Officer (CCO) bei der Mediaagentur Mindshare Deutschland. Sie ist als Sprecherin der der Kundenberatung agenturübergreifend sein.

Die Personalie ist Teil einer Neustrukturierung des Management-Teams. Damit will Mindshare seine Organisationsstruktur stärker auf das Unternehmenskonzept „Good Growth“ ausrichten. Dieses zielt darauf ab, den Kunden ein nachhaltiges, langfristiges und wertebasiertes Wachstum zu ermöglichen.

Viktoria Hofmann hat seit 2018 die Position der Geschäftsführerin bei Mindshare inne und ist verantwortlich für die Standorte Düsseldorf und Hamburg. Hier liegen unter anderem Kunden wie Asus, BP, Campari, Ford, General Mills, H&M, Mazda, Qualcomm, Sage, TJX, Tonies, Ubisoft, Volvo und Zespri in ihrer direkten Verantwortung. Vor ihrer Tätigkeit bei Mindshare war die Diplomkauffrau in verschiedenen Führungspositionen bei der Dentsu-Gruppe tätig, zuletzt als Managing Partner bei MW Office und Vizeum.

„Mindshare bietet großartige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung auf allen Hierarchieebenen und ist geprägt von spannenden Kunden und talentierten Kolleginnen und Kollegen“, erklärt Viktoria Hofmann. „Ich freue mich, in meiner neuen Rolle als Chief Client Officer die strategische Beratungskompetenz standortübergreifend weiter auszubauen und dazu beizutragen, unseren Kunden einen klaren Wettbewerbsvorteil und nachhaltiges Wachstum zu verschaffen.“

Katja Brandt, CEO von Mindshare DACH, kommentiert: „In Zeiten der Transformation steigen die Anforderungen an die Kundenbetreuung ständig. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, haben wir die Funktion des Chief Client Officers geschaffen, um die Kundenberatung noch stärker in den Fokus zu rücken. Viktoria Hofmann ist die ideale Besetzung für diese Position. Sie hat in den letzten fünf Jahren erfolgreich und zukunftsorientiert wichtige Etats ganzheitlich geführt und ausgebaut und auch im Neugeschäft war sie mit ihrem Team ausgesprochen erfolgreich. Ich schätze sie sehr als hervorragende Führungskraft und Kollegin.“