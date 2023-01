Alexander Korte tritt nach 13 Jahren im Unternehmen als Managing Director von Grassfish DACH zurück. Seine Nachfolgerin ist Julia Vogl, die bisherige Sales Managerin. Die Übergabe entspricht laut Grassfish dem langfristigen Plan, der zuvor mit Vertiseit vereinbart wurde. Der schwedische Integrator Vertiseit hatte den österreichischen Digital Signage-Anbieter vor zwei Jahren übernommen.

Alexander Korte sagt: „Ich bin glücklich und dankbar, auch ein bisschen stolz, in den letzten 13 Jahren gemeinsam mit meinem Freund Roland Grassberger und einem fantastischen Team den wichtigsten DS-SW (IXM)-Anbieter in Europa aufgebaut zu haben. Doch nun ist es für mich an der Zeit, mich zu verabschieden und neue Wege zu gehen, was ich mit Zuversicht tun kann, denn ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit Julia Vogl die richtige Person gefunden haben, um Grassfish auf die nächste Stufe zu führen.“

Julia Vogl ist seit zwei Jahren im Unternehmen und Mitglied des Account Management Teams. Mit ihrem MBA-Abschluss, ihrem Studium in Kanada, Taiwan und Österreich und ihrer Erfahrung auf der Kundenseite bei Nestlé verfügt sie laut Grassfish über den richtigen Hintergrund und die richtige Einstellung, um die DACH-Unit zu leiten.

„Als Enthusiastin des Einzelhandels kann ich es kaum erwarten, meinen Weg bei Grassfish fortzusetzen und mich darauf zu konzentrieren, die langfristigen und nachhaltigen Beziehungen zu unseren Partnern und Kunden weiter zu vertiefen, innovative Ideen voranzutreiben und die weltweit führende Plattform für In-Store-Erlebnisse zu werden“, sagt Julia Vogl.

Unter der Leitung von CEO Ann Hjelte besteht das Management Team von Grassfish jetzt aus Julia Vogl; Slavica Ristic, Head of Consulting; und Helmut Pfeiler, Head of Account Management. Alexander Korte wird bis zum Sommer 2023 im Unternehmen bleiben. Grassfish-Gründer Roland Grassberger leitet weiterhin die Global Grassfish Platform Unit und ist Mitglied des Vertiseit Group Management Teams.