Tim Bleakley, CEO der Ocean Group, besetzt eine Reihe von Schlüsselpositionen im Unternehmen neu: Phil Hall wird CEO von Ocean Outdoor UK. Damit schließt den anderen Länder-CEOs von Ocean an: Anders Axelsson, CEO von Ocean Nordics, und Xavier Tilman, CEO von Ocean Netherlands.

Bisher hatte sich Phil Hall die Geschäftsführer-Position mit Steve George geteilt, der jetzt Chief Development Officer der Gruppe wird. Damit ist er verantwortlich für die Verbreitung neuer DooH-Assets in den sieben Ländern, in denen Ocean tätig ist.

Neue CEO für Ocean Labs

Catherine Morgan wird CEO von Ocean Labs, der Abteilung für Technologie und kreative Lösungen. David Tait, der Entwickler der Deepscreen-3D-Illusion von Ocean, wird zum Head of Studio and Design der gesamten Gruppe befördert. Helen Haines, Head of Marketing and Events in UK, übernimmt die Position des Head of Brand and Events der Ocean Group und berichtet an Group CMO Richard Malton.

Unter der Führung von Tim Bleakley bleibt Stephen Joseph CFO/COO der Gruppe. CMO ist weiterhin Richard Malton. „Die gestraffte Konzernstruktur unterstützt die nächste Etappe der Ocean-Reise und ermöglicht es vor allem den Menschen, die an der Spitze des Wiederherstellungsprozesses post-2019 stehen, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Wir haben drei talentierte und fokussierte wachstumsorientierte Länder-CEOs und eine Markendisziplin in Labs und Studio, um Innovation und Kreativität voranzutreiben und für unsere Partner zu liefern. Wichtig ist, dass wir Wissen und bewährte Praktiken innerhalb der Gruppe schnell und effektiv austauschen können.“

Fünf weitere Beförderungen

Ocean gibt außerdem folgende Ernennungen bekannt: Kees Wilbrink ist jetzt CCO bei Ocean Netherlands. In UK soll Angela Green als Director Trading Systems die Handelssysteme vollständigen überarbeiten. Tom Ballantine übernimmt als Head of Development die Aufgaben von Steve George in UK. Weitere Beförderungen in der UK betreffen Matt Wilson, neuer Head of Design, und Chardex Pavier, neuer UK Commercial Director. Bald will Ocean auch einen neuen Marketing Director UK ernennen.