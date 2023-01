Airtango Instore TV aus Crailsheim bekommt zum Jahresbeginn Verstärkung : Seit Anfang Januar 2023 ist Friedrich Deininger als Senior Support Manager tätig und unterstützt das Medienunternehmen beim Ausbau seines Kundensupports. Zudem tritt Dominik Ehrler die Position des Marketing Managers an und verantwortet neben der Weiterentwicklung der Partnerkommunikation und Social-Media-Aktivitäten auch den Eventbereich bei Airtango.

Als geprüfter Industriemeister bekleidete Friedrich Deininger zuvor verschiedene Positionen bei einem Unternehmen zur spezialisierten Premium-Fahrzeugeinrichtung. Er verfügt laut Airtango über langjährige Kenntnisse in den Bereichen Planung, Disposition, Qualitätsmanagement und -sicherung sowie Mitarbeiterführung. In seiner neuen Position als Senior Support Manager soll er sein technisches Wissen und seine Kommunikationsfähigkeiten einsetzen , um den Kundensupport voranzutreiben.

„Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben bei Airtango. Hier bieten sich mir neue Herausforderungen, bei denen ich meine bisherigen Erfahrungen hoffentlich sehr gut einbringen kann. Die Arbeitsatmosphäre in diesem jungen Team ist hervorragend“, sagt Friedrich Deininger.

Guter Jahresstart für Airtango

Dominik Ehrler begann nach seinem Maschinenbau-Studium in Heilbronn seine berufliche Karriere als Betriebselektriker bei Ziehl-Abegg , einem Hersteller von Ventilatoren für Luft- und Klimatechnik. Anschließend folgten Stationen bei Würth Elektronik und PCE Merz. Durch seine Nebentätigkeit als DJ und seine Event-Erfahrung könne Ehrler sein vielfältiges Know-how bei der Erstellung und Durchführung von Marketing- und Eventkonzepten bei Airtango einbringen.

Dominik Ehrler erklärt: „Ich wollte unbedingt in ein agiles Unternehmen in der Medienbranche wechseln. Nach den Sondierungsgesprächen war mit sofort klar, dass dieses Unternehmen Airtango ist. Ich freue mich darauf, mit Leidenschaft und Energie am Puls der Zeit Markenkommunikation zu betreiben.“

Auch Steffen Knödler, Mitgründer und CEO des Medienunternehmens, freut sich über die Verstärkung: „Es ist ein guter Start für uns in das neue Jahr. Denn wir dürfen gleich zwei neue Mitarbeiter in unserem Airtango-Team willkommen heißen. Die Themen Kundensupport und Kommunikation sowie der Ausbau unseres Netzwerkes sind uns ein großes Anliegen. Dafür haben wir uns mit Deininger und Ehrler nun tatkräftige Verstärkung geholt.“