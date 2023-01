Infiled hat zwei Personalien bekanntgegeben: Der LED-Hersteller holt Andreas Voss und Dave Morris ins Unternehmen. Andreas Voss wird Vice President of Sales für Europa, Dave Morris fängt als Vice President of Sales für UK & Irland an.

Ein Rückkehrer ist Andreas Voss: Nach knapp zwei Jahren als LED Senior Sales Manager DACH bei LG Electronics Business Solutions Europe kommt er wieder zu Infiled, wo er von 2019 bis Mitte 2021 als Sales Manager DACH tätig war. Zuvor war er unter anderem bei Digital Projection. Insgesamt weist er 25 Jahre Erfahrung in der Branche auf, mit einem Hintergrund in den Bereichen Vertrieb, Geschäftsentwicklung sowie Management für Systemintegratoren und große Hersteller.

„Ich freue mich, nach zwei Jahren in der neuen Funktion als Vice President of Sales für Europa zu Infiled zurückzukehren“, sagt Andreas Voss. „Ich freue mich darauf, wieder mit dem EMEA-Team zusammenzuarbeiten und unsere ehrgeizigen Ziele im DACH- und EU-Markt zu erreichen. Ich weiß, dass die Produkte von Infiled perfekt zu den verschiedenen vertikalen Märkten passen.“

„Wir sind sehr froh, Andreas wieder an Bord zu haben, da wir unsere Präsenz und unser Team in Europa schnell ausbauen“, sagte Marco Bruines, CEO von Infiled EMEA. „Andreas‘ bewährtes Fachwissen, seine langfristigen Kundenbeziehungen, sein strategischer Weitblick und seine Managementfähigkeiten werden entscheidend sein, um neue Möglichkeiten auf dem Markt zu erschließen und die Präsenz von Infiled in Europa auszubauen.“

Neuer VP für UK und Irland

Der neue Vice President of Sales für UK & Irland, Dave Morris, verfügt über fast zehn Jahre an Erfahrung in der Branche und hat in den Bereichen Sport, Live-Events, Unternehmen und Installationen gearbeitet. In den vergangenen Jahren war er an mehreren Virtual Production- und XR-Projekten beteiligt, wobei er laut Infiled für High-End-Hersteller und -Wiederverkäufer arbeitete.

„Ich bin hocherfreut, dem ständig wachsenden Team von Infiled beizutreten, und freue mich darauf, einen der weltweit führenden LED-Hersteller in Großbritannien und Irland zu vertreten. Ich freue mich darauf, alle meine Kontakte, die ich in den vergangenen Jahren in der Branche geknüpft habe, zu besuchen und in meiner neuen Rolle als VP of Sales viele neue Kontakte zu knüpfen. Es sind aufregende Zeiten für unsere erstaunliche Branche, und ich fühle mich privilegiert, weiterhin an der Spitze des technologischen Fortschritts in der globalen LED-Industrie zu stehen“, erklärte Dave Morris.

Marco Bruines kommentiert: „Die Region Großbritannien und Irland ist anders als alle anderen Märkte, sie war schon immer ein erfolgreicher Markt mit einer unbegrenzten Anzahl von Chancen und Möglichkeiten. Wir freuen uns, in diesem florierenden Markt ein Top-Player zu werden und glauben, dass mit einer Person wie Dave als Leiter des Vertriebsteams aufregende Zeiten auf uns zukommen.“

Sowohl Andreas Voss als auch Dave Morris werden auf der ISE 2023 am Stand von Infiled, 3R600, präsent sein.