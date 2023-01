Niklas Ellenrieder startet als Head of Trading and Programmatic DooH der Neo Advertising. Er berichtet an CDO Florian Walz. Dem Medium OoH hat er sich seit seinem Studienabschluss in BWL verschrieben. Damals startete er als Account Executive bei Kinetic Worldwide Germany und wechselte nach sechs Jahren in Deutschland, innerhalb der Agenturgruppe der Group-M, nach Zürich. Als Director of Strategic Buying lernte er dort die Schweizer OoH-Branche kennen.

Florian Walz, CDO, sagt zum Start von Niklas Ellenrieder: „Schön, einen solchen fachkundigen, talentierten und klugen Kopf im Team

begrüßen zu dürfen. Nach zwei intensiven und erfolgreichen Jahren der Entwicklung, insbesondere im Bereich der datenbasierten und programmatischen Planung und Nutzung von OoH, wird Niklas in seiner neuen Funktion unsere weiteren, für die Zukunft äußerst wichtigen Schritte mitgestalten und uns mit seiner Expertise und seinem Marktgespür unterstützen, den Ausbau und den Erfolg noch weiter voranzutreiben.“