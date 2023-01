Schweiz AWS wählt Christian Vaglio-Giors in den Vorstand

Der Verband AWS Außenwerbung Schweiz wählte Christian Vaglio-Giors, CEO von Neo Advertising, in den Verbandsvorstand. Der Branchenveteran ist seit fast 20 Jahren ist für das Schweizer OoH-Unternehmen tätig. Während der jüngsten Generalversammlung ernannte der AWS auch eine neue Geschäftsführerin: Nadja Mühlemann. Die Journalistin leitet seit 2014 die PR- und Medienstelle der APG|SGA. Die bisherige Geschäftsführerin Corinne Truttmann hatte sich laut AWS entschieden, das Amt zu übergeben. Grund dafür seien die intensivierten Verbandsaktivitäten in den Bereichen der politischen Arbeit sowie im Gattungsmarketing, die die Geschäftsstelle zunehmend fordern würden.

Der Verband konzentriert sich derzeit darauf, als unnötig erachtete Verbote und Einschränkungen der Werbung zu bekämpfen. Weitere Ziele sind eine transparente und anbieterunabhängige Mediaforschung sowie das Aufzeigen der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Außenwerbung. Dazu kommt ein verstärktes, gemeinschaftliches Gattungsmarketing. Am 13. September 2023 soll aus diesem Anlass das Branchentreffen Woohw stattfinden. Zum Konzept gehören außerdem eine Fachkonferenz und der neue „Swiss Out of Home Award“.

Der AWS hat neun Mitglieder, darunter Neo Advertising und Clear Channel Schweiz, die nach Übernahmen Ende 2022 beide zu Goldbach Media gehören.