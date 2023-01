Visunext hat seine Unternehmens-Rechtsform geändert: Von Visunext International GmbH & Co. KG wechselte der AV-Experte nun zum 2. Januar die Form zu SE. SE steht führ Societas Europaea. Damit wird Visunext zu einer europäischen Aktiengesellschaft. Die Eigentümerstruktur der in Gründerhand befindlichen Gesellschaft bleibt nach eigenen Angaben unverändert.

Die überstaatliche Rechtsform SE eignet für Unternehmen, die vielen verschiedenen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union tätig sind – somit sei es ein sinnvoller Schritt für Visunext gewesen, das Produkt-Lösungen und Service-Leistungen in neun europäischen Ländern berät. Der Hauptsitz liegt weiterhin im münsterländischen Emsdetten.

„Um unter anderem die zunehmende Europäisierung unserer geschäftlichen Aktivitäten und den internationalen Anforderungen von Kunden gerecht zu werden, haben wir uns entschieden, mit der supranationalen Gesellschaftsform SE in die Zukunft zu schauen“, erklärt CEO Christoph Hertz. „Während wir international weiteres Wachstum anstreben, bleibt das Unternehmenszentrum hier in Emsdetten. Wir sind fester Bestandteil des Mittelstands in der Region. Im Tagesgeschäft ändert sich daher nichts.“

Die Visunext Group verfügt über mehr als 200 Mitarbeitende in Europa. Im Geschäftsjahr 2021/22 lag der Umsatz bei mehr 100 Mio. Euro.