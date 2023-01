Bei TV-Wartezimmer gibt es einen Führungswechsel: Seit dem 1. Januar 2023 ist Christian-Georg Siebke Geschäftsführer des Health-TV-Netzwerks. Der 47-Jährige tritt die Nachfolge von Gründer Markus Spamer an, der sich nach beinahe 20 Jahren an der Unternehmensspitze künftig operativ auf den Digital-Out-of-Home-Regio-Vermarkter Spot-M konzentrieren will. Bei TV-Wartezimmer bleibt Markus Spamer weiterhin Mehrheitsgesellschafter.

Markus Spamer gründete TV-Wartezimmer im Herbst 2003, nachdem er zuvor als Sales Director bei United Screens Media das erste DooH-Netzwerk Deutschlands aufgebaut hatte. Seitdem entwickelte sich das Unternehmen mit Sitz in Freising laut eigener Aussage zu Europas größtem Health-TV-Netzwerk mit Niederlassungen in Österreich und der Schweiz.

In Deutschland erzielt TV-Wartezimmer mittlerweile in bundesweit mehr als 6.100 Wartezimmern über 18 Millionen Spot-Kontakte wöchentlich. 2022 erreichte TV-Wartezimmer das dritte Jahr in Folge sein bestes Geschäftsergebnis.

„Mit Christian Siebke übergebe ich die Verantwortung an einen ausgewiesenen DooH-Experten. Er kennt sowohl die Branche als auch TV-Wartezimmer in- und auswendig, und seine Vorstellungen für die Zukunft haben mich überzeugt. Ich freue mich darauf, die weitere Entwicklung als Gesellschafter begleiten zu können.“

Seit 2005 dabei

Christian-Georg Siebke gehörte ab 2001 ebenfalls zum Team des DooH-Start-ups United Screens Media, bevor er 2005 zu TV-Wartezimmer wechselte. 2012 wurde er in die Geschäftsleitung berufen und verantwortete in dieser Funktion die Geschäftsbereiche Programm, Produktion, Auslandsbeteiligungen sowie Industry Relations DooH.

In seiner neuen Position will Christian-Georg Siebke die positive Geschäftsentwicklung von TV-Wartezimmer vorantreiben und das Profil der Marke schärfen: „In den kommenden Jahren wird TV-Wartezimmer in allen relevanten Geschäftsbereichen weiter wachsen: mit einem größeren Netzwerk, mehr Media-Erlösen und der Entwicklung zusätzlicher Einnahmequellen, beispielsweise im Bereich Produktion. Die Zeit für DooH war noch nie so günstig wie jetzt, und wir werden sie nutzen.“