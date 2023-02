Die estnische Tochter von JC Decaux, JC Decaux Eesti, gewinnt erneut den Zuschlag für die Stadtmöblierung von Tallinn. Der Vertrag ist für die nächsten 21 Jahre ausgelegt. JC Decaux Eesti ist seit 2007 Partner der Hauptstadt von Estland.

Der Außenwerber erhielt den erneuten Zuschlag in einer öffentlichen Ausschreibung. Laut Bürgermeister Mihhail Kõlvart waren nur Design und Qualität der Infrastruktur ausschlaggebend. Die Höhe der Konzessionen und Mieten sei außer Acht gelassen worden. „In Zusammenarbeit mit JC Decaux Eesti wollen wir qualitativ hochwertige und fahrgastfreundliche Stadtmöbel erwerben, die speziell für die Stadt Tallinn entworfen wurden“, sagt Mihhail Kõlvart.

„Dieser Vertrag wird uns den Weg ebnen, unseren Marktanteil an den gesamten Medienausgaben zu erhöhen, der in Estland derzeit bei mehr als 5 Prozent liegt“, sagt Jean-Francois Decaux, Co-CEO von JC Decaux. Der Vertrag umfasst die Installation und Wartung von 1.200 Buswartehallen, 34 selbstreinigenden Toiletten und 141 freistehenden City-Light-Poster-Displays. JC Decaux will auch einen Teil des Medienportfolios in Tallinns Stadtzentrum digitalisieren.