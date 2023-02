Die spanische Luxus-Fashionmarke Loewe schaltet eine DooH-Kampagne am Londoner Piccadilly Circus. Sie verwendet die für den Standort prädestinierte Deepscreen-Technologie des Vermarkters Ocean Outdoor. Diese nutzt den gewinkelten Screen für einen 3D-Effekt, genannt Forced Perspective. Wie eine vergangene Whatsapp-Kampagne vormachte, bildet auch der Loewe-Spot die Hausfassade digital nach und durchbricht sie dann. Eine rote Loewe-Tasche zerschmettert die Wand und scheint sich in Richtung Publikum zu bewegen. Dann folgen verschiedene andere Motive, wie dieses Video auf dem Twitter-Kanal von Ocean Outdoor zeigt:

Such a cool ad from @LoeweOfficial down at @PicLights using #Deepscreen technology!

Check it out below and find out more about Deepscreen on our website:

