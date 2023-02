HP & Poly "Die Leute glauben an das, was passiert"

Eine Marke für alles: Der ProAV-Markt wird reifer, die Produktpaletten erweitern sich. Hardware-Hersteller bemühen sich zunehmend, alles aus einer Hand anbieten zu können. Im Falle von HP: Alles fürs hybride Arbeiten. Mit der Übernahme von Poly im März 2022 brachte sich der PC-Hersteller HP diesem Ziel einen Schritt näher, indem er sich eine Tür in die ProAV-Welt und damit zur ISE öffnete. Der Stand von Poly fokussierte das komplette Ökosystem an Hybrid Working Solutions.

Schritt für Schritt in Richtung Managed Services

„Strategische Allianzen sind toll. Aber am Ende ist es besser, alles in einem Haus zu haben“, sagt Henning Schäfer, Head of HWS & Peripherals EMEA, im Gespräch mit invidis. Er arbeitet seit dreizehn Jahren für Poly, beziehungsweise für den Vorgänger Plantronics, aus dem 2019 zusammen mit Polycom das jetzige Poly entstand. Im Zusammenschluss sieht er einen Horizont neuer Möglichkeiten. Vor allem im Hinblick auf den Riesentrend Managed Services, in dessen Richtung sich die ProAV-Welt gerade bewegt.

Glücklich über den Zusammenschluss mit HP

„Das Ziel ist es, dem Kunden eine Lösung zu bieten, die alle Komponenten beinhaltet“, erklärt Henning Schäfer. Im Angebot von Serviceleistungen sei Poly schon länger gut aufgestellt. Mit den Investitionen von HP könne man nun das Ökosystem konsequent erweitern. Im Hause Poly bewegt sich laut Henning Schäfer gerade viel: „Die Leute glauben an das, was passiert.“ Auch die Kunden hätten den Sinn des Zusammenschlusses erkannt. Sie schätzen die Möglichkeit, Poly-Produkte in ihren bestehenden Rahmenvertrag integrieren zu können, sagt Henning Schäfer.

Am ISE-Stand zeigte Poly unter anderem die für Zoom Rooms zertifizierten Komplettpakete. Neben der Meetingraum-Ausstattung deckt Poly auch das (Home-)Office ab – mit Headsets, Konferenztelefonen und jetzt als Komplettlösung mit den PCs von HP.