Neu bei Poly sind die Collaboration-Lösungen Poly Studio Systems für Zoom Rooms, powered by HP. Jedes Poly Studio System für hybride Meetings besteht aus Modulen und Produkten, die alle für Zoom Rooms zertifiziert sind, inklusive eines HP Mini Conferencing PC, eines Poly TC10 Controller und eines Scheduler.

Poly Studio Systems für Zoom Rooms soll IT-Teams die Flexibilität bieten, Zoom Rooms unterschiedlicher Größe auszustatten, mit Zugang zu verschiedenen Betriebssystemen. Dies schließt auch den Poly-Support für Android- und Windows-Experiences mit ein. Für kleine Zoom Rooms sind die Systeme mit dem Poly Studio R30 ausgestattet, während für mittlere die Poly Studio USB Videoleiste und für große Zoom Rooms das Poly Studio E70 vorgesehen ist.

Die Videoleisten von Poly verfügen unter anderem über KI-Funktionen, darunter die Poly Director-AI-Technologie für ein besseres Meeting-Erlebnis.

Neu: der Controller TC10

Der Poly TC10 Controller ist eine Neuerscheinung, welche im Lieferumfang von Poly Studio Systems für kleine, mittlere und große Zoom Rooms enthalten ist. Das Gerät lässt sich als nativer Zoom-Room-Controller oder als einfach zu bedienendes Zoom-Room-Planungsdisplay verwenden.

Der Poly TC10 wird auch separat als Zubehör und Raumplanungsdisplay erhältlich sein. Als Meeting-Controller kann der Poly TC10 auch mit der Poly Studio-X-Serie oder dem G7500-Videokonferenzsystem gekoppelt werden, um die Cloud-basierte Video-App auf dem Poly Video-OS-System zu steuern.

„Hybrides Arbeiten wird immer beliebter, und wir freuen uns, unser Portfolio an Zoom Rooms-Systemen, die von Poly und HP betrieben werden, weiter auszubauen, um den Anforderungen von hybriden Meetings gerecht zu werden“, sagt Cary Bran, Global Head of Zoom Rooms bei Zoom. „Durch den Zusammenschluss mit Poly und HP können wir das ‚Gesamtpaket‘ an Lösungen für Zoom Rooms, Zoom Phone und Zoom Meetings anbieten, um so hybrides Arbeiten noch besser integrieren zu können.“