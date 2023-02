Im Herbst eröffnete der schwedisch-chinesische Elektroautoanbieter an der Passeig de Gràcia – der Haupteinkaufsstraße in Barcelona – seinen bisher größten Club. Weltweit betreibt Lynk & Co zehn Clubs, unter anderem in Berlin und München. Das Showroom-Konzept klingt erst einmal ähnlich wie bei den Wettbewerbern: „Bei Lynk & Co machen wir keine Autohäuser – wir gehen in Clubs.“ Doch das Club-Konzept geht noch ein Schritt weiter als andere Inner-City Showrooms. Das bisher einzige Lynk-&-Co-Auto ist gut versteckt zwischen hipper Architektur und Möbeln, viel Grün und einer Bar. Der Anbieter nennt das Konzept „Farbenfroh. Kreativ. Und ein bisschen schräg“.

Der Lynk & Co Barcelona Club wurde vom spanischen Designstudio Masqueespacio entworfen und ist Experience pur und schwer zu beschreiben. Laut Architekten ist „das Ergebnis ein eklektisches, mehrstöckiges Wunderland mit kühnen skulpturalen Herzstücken wie einem Besprechungsraum mit Unterwasser-Swimmingpool, Umkleidekabinen in einem smaragdgrünen Berg und einer 3D-gedruckten Kuppel, die vom Bauch eines Wals inspiriert wurde, um das Auto beherbergen“. Der ehemalige Pool und ein ehemaliger Banktresor sind das optische Highlight des Clubs und alleine den Besuch wert.

Lynk & Co in München: Der Münchner Club öffnete mitten in der Pandemie vor fast zwei Jahren als einer der ersten der Marke. Er setzt analog wie der Club in Barcelona auf eine offene Architektur (ehemaliger Friseursalon) und war als Pop-up-Konzept nur für kurze Zeit geplant. Architektonisch kann München nicht mit Barcelona mithalten. Aber der Club wird in kürze geschlossen und für einen Langfristbetrieb umgebaut – dann wohl auch mit schickem Retail-Storytelling.

Für aufregende, aufmerksamkeitsstarke Digital Signage-Installationen lässt das Konzept wenig Platz. Eine Wandprojektion ist selbst an dunklen Wintertagen zu schwach, mehr überzeugt hat uns das kleine, extrem lichtstarke Fensterdisplay.

Ein Besuch ist für alle ISE-Besucher absolut empfehlenswert, genauso wie der Lefties Flagshipstore im Shoppingcenter Diagonal del Mar.